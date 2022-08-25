https://ria.ru/20220825/peregovory-1812144841.html

Слуцкий: если Украина заявит о готовности к переговорам, Россия отреагирует

Слуцкий: если Украина заявит о готовности к переговорам, Россия отреагирует - РИА Новости, 25.08.2022

Слуцкий: если Украина заявит о готовности к переговорам, Россия отреагирует

Если Украина заявит о готовности к переговорному процессу, будут обсуждение и реакция, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:15

2022-08-25T17:15

2022-08-25T17:21

в мире

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

россия

украина

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Если Украина заявит о готовности к переговорному процессу, будут обсуждение и реакция, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать", – сказал Слуцкий во время пресс-подхода по итогам внепланового Совета ГД.

https://ria.ru/20220825/germaniya-1812142674.html

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в мире, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, украина