https://ria.ru/20220825/peregovory-1812144841.html
Слуцкий: если Украина заявит о готовности к переговорам, Россия отреагирует
Слуцкий: если Украина заявит о готовности к переговорам, Россия отреагирует - РИА Новости, 25.08.2022
Слуцкий: если Украина заявит о готовности к переговорам, Россия отреагирует
Если Украина заявит о готовности к переговорному процессу, будут обсуждение и реакция, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:15
2022-08-25T17:15
2022-08-25T17:21
в мире
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Если Украина заявит о готовности к переговорному процессу, будут обсуждение и реакция, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать", – сказал Слуцкий во время пресс-подхода по итогам внепланового Совета ГД.
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в мире, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, украина
В мире, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Украина
17:15 25.08.2022 (обновлено: 17:21 25.08.2022)
Слуцкий: если Украина заявит о готовности к переговорам, Россия отреагирует
Слуцкий: Россия будет обсуждать и реагировать, если Украина согласится на переговоры