https://ria.ru/20220825/pelevin-1812137983.html

В МХТ имени Чехова пройдет премьера спектакля по роману Пелевина

В МХТ имени Чехова пройдет премьера спектакля по роману Пелевина - РИА Новости, 25.08.2022

В МХТ имени Чехова пройдет премьера спектакля по роману Пелевина

В МХТ имени Чехова в сентябре пройдет премьера спектакля "Омон Ра" по одноименному роману Виктора Пелевина, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T17:58

2022-08-25T17:58

2022-08-25T17:58

культура

новости культуры

константин хабенский

виктор пелевин

театр

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В МХТ имени Чехова в сентябре пройдет премьера спектакля "Омон Ра" по одноименному роману Виктора Пелевина, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.Театр откроет юбилейный 125-й сезон 2 сентября. В этот же день пройдет сбор труппы, в ходе которого художественный руководитель Константин Хабенский объявит планы и представит актеров, которые войдут в труппу театра.В день открытия нового сезона на Основной сцене будет сыгран спектакль Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена", на Малой сцене — "Спящий принц" в постановке Романа Самгина.Также 15 сентября эскиз Артема Устинова по пьесе Екатерины Тимофеевой "Подвальные ленты" откроет II лабораторию "АРТХАБ".

https://ria.ru/20220822/pelevin-1811216086.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, константин хабенский, виктор пелевин, театр, книги