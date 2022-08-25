https://ria.ru/20220825/pelevin-1812137983.html
В МХТ имени Чехова пройдет премьера спектакля по роману Пелевина
В МХТ имени Чехова пройдет премьера спектакля по роману Пелевина - РИА Новости, 25.08.2022
В МХТ имени Чехова пройдет премьера спектакля по роману Пелевина
В МХТ имени Чехова в сентябре пройдет премьера спектакля "Омон Ра" по одноименному роману Виктора Пелевина, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:58
2022-08-25T17:58
2022-08-25T17:58
культура
новости культуры
константин хабенский
виктор пелевин
театр
книги
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В МХТ имени Чехова в сентябре пройдет премьера спектакля "Омон Ра" по одноименному роману Виктора Пелевина, сообщается в официальном Telegram-канале учреждения.Театр откроет юбилейный 125-й сезон 2 сентября. В этот же день пройдет сбор труппы, в ходе которого художественный руководитель Константин Хабенский объявит планы и представит актеров, которые войдут в труппу театра.В день открытия нового сезона на Основной сцене будет сыгран спектакль Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена", на Малой сцене — "Спящий принц" в постановке Романа Самгина.Также 15 сентября эскиз Артема Устинова по пьесе Екатерины Тимофеевой "Подвальные ленты" откроет II лабораторию "АРТХАБ".
https://ria.ru/20220822/pelevin-1811216086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, константин хабенский, виктор пелевин, театр, книги
Культура, Новости культуры, Константин Хабенский, Виктор Пелевин, Театр, Книги
В МХТ имени Чехова пройдет премьера спектакля по роману Пелевина
Премьера спектакля "Омон Ра" по роману Пелевина пройдет в МХТ имени Чехова в сентябре