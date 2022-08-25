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Московских водителей призвали быть внимательнее перед началом учебного года

Московских водителей призвали быть внимательнее перед началом учебного года - РИА Новости, 25.08.2022

Московских водителей призвали быть внимательнее перед началом учебного года

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал автомобилистов с началом нового учебного года быть внимательнее на дорогах, а родителей -... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:45

2022-08-25T09:45

2022-08-25T09:45

общество

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дети

максим ликсутов

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал автомобилистов с началом нового учебного года быть внимательнее на дорогах, а родителей - повторить со своими детьми правила дорожного движения."Вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Начинается учебный год, многие дети будут без взрослых добираться в школу, секцию и домой, и мы просим водителей быть предельно внимательными и всегда помнить о том, что ребёнок может неожиданно появиться на дороге. Родителей просим выучить и повторять со своими детьми правила безопасного поведения и своим примером показывать, как важно их соблюдать", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента транспорта.В сообщении отмечается, что водителям следует учитывать, что после продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге. Кроме того, многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дороге.Добавляется, что и водители за летний период также отвыкли от присутствия детей на дорогах – они обязаны со своей стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, четко следить за скоростным режимом.

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общество, москва, россия, дети, максим ликсутов