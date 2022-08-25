Рейтинг@Mail.ru
Московских водителей призвали быть внимательнее перед началом учебного года - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/pdd-1811999994.html
Московских водителей призвали быть внимательнее перед началом учебного года
Московских водителей призвали быть внимательнее перед началом учебного года - РИА Новости, 25.08.2022
Московских водителей призвали быть внимательнее перед началом учебного года
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал автомобилистов с началом нового учебного года быть внимательнее на дорогах, а родителей -... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:45
2022-08-25T09:45
общество
москва
россия
дети
максим ликсутов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893001_0:158:2976:1832_1920x0_80_0_0_5fe1c230f844968bf2e2f64277135651.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал автомобилистов с началом нового учебного года быть внимательнее на дорогах, а родителей - повторить со своими детьми правила дорожного движения."Вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Начинается учебный год, многие дети будут без взрослых добираться в школу, секцию и домой, и мы просим водителей быть предельно внимательными и всегда помнить о том, что ребёнок может неожиданно появиться на дороге. Родителей просим выучить и повторять со своими детьми правила безопасного поведения и своим примером показывать, как важно их соблюдать", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента транспорта.В сообщении отмечается, что водителям следует учитывать, что после продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге. Кроме того, многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дороге.Добавляется, что и водители за летний период также отвыкли от присутствия детей на дорогах – они обязаны со своей стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, четко следить за скоростным режимом.
https://ria.ru/20220611/dvizhenie-1794751642.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d2c0da08bc41741d9e3658d25a77570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, дети, максим ликсутов
Общество, Москва, Россия, Дети, Максим Ликсутов
09:45 25.08.2022
 
Московских водителей призвали быть внимательнее перед началом учебного года

Власти Москвы перед новым учебным годом призвали автомобилистов быть внимательнее

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнак "Дети" на школьном автобусе
Знак Дети на школьном автобусе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Знак "Дети" на школьном автобусе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал автомобилистов с началом нового учебного года быть внимательнее на дорогах, а родителей - повторить со своими детьми правила дорожного движения.
"Вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Начинается учебный год, многие дети будут без взрослых добираться в школу, секцию и домой, и мы просим водителей быть предельно внимательными и всегда помнить о том, что ребёнок может неожиданно появиться на дороге. Родителей просим выучить и повторять со своими детьми правила безопасного поведения и своим примером показывать, как важно их соблюдать", - сказал Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба столичного департамента транспорта.
В сообщении отмечается, что водителям следует учитывать, что после продолжительных каникул не все дети адаптировались к учебному ритму и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге. Кроме того, многие школьники-подростки начинают преодолевать ежедневную дорогу до учебного заведения без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают принципы безопасного поведения на дороге.
Добавляется, что и водители за летний период также отвыкли от присутствия детей на дорогах – они обязаны со своей стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием детей. Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, четко следить за скоростным режимом.
Автомобили такси на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 12:44
Правительство одобрило проект о повышении безопасности дорожного движения
 
ОбществоМоскваРоссияДетиМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала