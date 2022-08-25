https://ria.ru/20220825/patrushev-1812114865.html
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.08.2022
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев
США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине и для этого обучают националистов, предоставляют им разведывательные, наращивают поставки... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:41
2022-08-25T15:41
2022-08-25T15:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_cea4408018b6c05c5eabcecb5564ceff.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 авг - РИА Новости. США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине и для этого обучают националистов, предоставляют им разведывательные, наращивают поставки вооружения и военной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Россия и ее регионы подвергаются масштабному и беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны Запада. Англосаксы, боясь упустить свое глобальное доминирование, откровенно нагло взяли курс на всестороннее сдерживание и подавление России. Втянули в гибридную войну против России своих сателлитов и вассалов", - сказал Патрушев в четверг в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.По его словам, инструментом реализации таких планов стала Украина, из которой, по сути, сделали "анти-Россию", организовали государственный переворот в этой стране, поддержали распространение неонацистской идеологии, потворствовали искажению исторических фактов, разобщению славянских народов, в том числе путём запрета русского языка и культуры."В целях обеспечения безопасности России, защиты жителей Донбасса мы вынуждены были начать специальную военную операцию", - отметил Патрушев."США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт, обучают националистов, предоставляют разведданные, наращивают поставки вооружения, военной техники, которое потом используется марионеточным киевским режимом, в том числе против мирных граждан", - добавил он.Несмотря на это, российские военнослужащие и защитники Донбасса самоотверженно выполняют поставленные задачи, сказал Патрушев."Уверен, что все обозначенные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220823/ucheniya-1811472796.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_240:235:2656:2047_1920x0_80_0_0_0ce9d2db48a0e2c093fd759fa649f94b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев
Патрушев: США и их союзники обучают националистов, чтобы затянуть конфликт на Украине
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 авг - РИА Новости. США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине и для этого обучают националистов, предоставляют им разведывательные, наращивают поставки вооружения и военной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Россия и ее регионы подвергаются масштабному и беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны Запада. Англосаксы, боясь упустить свое глобальное доминирование, откровенно нагло взяли курс на всестороннее сдерживание и подавление России. Втянули в гибридную войну против России своих сателлитов и вассалов", - сказал Патрушев в четверг в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.
По его словам, инструментом реализации таких планов стала Украина, из которой, по сути, сделали "анти-Россию", организовали государственный переворот в этой стране, поддержали распространение неонацистской идеологии, потворствовали искажению исторических фактов, разобщению славянских народов, в том числе путём запрета русского языка и культуры.
"В целях обеспечения безопасности России, защиты жителей Донбасса мы вынуждены были начать специальную военную операцию", - отметил Патрушев.
"США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт, обучают националистов, предоставляют разведданные, наращивают поставки вооружения, военной техники, которое потом используется марионеточным киевским режимом, в том числе против мирных граждан", - добавил он.
Несмотря на это, российские военнослужащие и защитники Донбасса самоотверженно выполняют поставленные задачи, сказал Патрушев.
"Уверен, что все обозначенные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул секретарь СБ РФ.