https://ria.ru/20220825/patrushev-1812114865.html

США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев

США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.08.2022

США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев

США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине и для этого обучают националистов, предоставляют им разведывательные, наращивают поставки... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:41

2022-08-25T15:41

2022-08-25T15:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

донбасс

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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ПЕТРОЗАВОДСК, 25 авг - РИА Новости. США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине и для этого обучают националистов, предоставляют им разведывательные, наращивают поставки вооружения и военной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Россия и ее регионы подвергаются масштабному и беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны Запада. Англосаксы, боясь упустить свое глобальное доминирование, откровенно нагло взяли курс на всестороннее сдерживание и подавление России. Втянули в гибридную войну против России своих сателлитов и вассалов", - сказал Патрушев в четверг в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.По его словам, инструментом реализации таких планов стала Украина, из которой, по сути, сделали "анти-Россию", организовали государственный переворот в этой стране, поддержали распространение неонацистской идеологии, потворствовали искажению исторических фактов, разобщению славянских народов, в том числе путём запрета русского языка и культуры."В целях обеспечения безопасности России, защиты жителей Донбасса мы вынуждены были начать специальную военную операцию", - отметил Патрушев."США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт, обучают националистов, предоставляют разведданные, наращивают поставки вооружения, военной техники, которое потом используется марионеточным киевским режимом, в том числе против мирных граждан", - добавил он.Несмотря на это, российские военнослужащие и защитники Донбасса самоотверженно выполняют поставленные задачи, сказал Патрушев."Уверен, что все обозначенные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220823/ucheniya-1811472796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, донбасс, подрыв автомобиля дарьи дугиной