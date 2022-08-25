Рейтинг@Mail.ru
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/patrushev-1812114865.html
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев - РИА Новости, 25.08.2022
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев
США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине и для этого обучают националистов, предоставляют им разведывательные, наращивают поставки... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:41
2022-08-25T15:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
донбасс
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_0:278:3144:2047_1920x0_80_0_0_cea4408018b6c05c5eabcecb5564ceff.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 авг - РИА Новости. США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине и для этого обучают националистов, предоставляют им разведывательные, наращивают поставки вооружения и военной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Россия и ее регионы подвергаются масштабному и беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны Запада. Англосаксы, боясь упустить свое глобальное доминирование, откровенно нагло взяли курс на всестороннее сдерживание и подавление России. Втянули в гибридную войну против России своих сателлитов и вассалов", - сказал Патрушев в четверг в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.По его словам, инструментом реализации таких планов стала Украина, из которой, по сути, сделали "анти-Россию", организовали государственный переворот в этой стране, поддержали распространение неонацистской идеологии, потворствовали искажению исторических фактов, разобщению славянских народов, в том числе путём запрета русского языка и культуры."В целях обеспечения безопасности России, защиты жителей Донбасса мы вынуждены были начать специальную военную операцию", - отметил Патрушев."США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт, обучают националистов, предоставляют разведданные, наращивают поставки вооружения, военной техники, которое потом используется марионеточным киевским режимом, в том числе против мирных граждан", - добавил он.Несмотря на это, российские военнослужащие и защитники Донбасса самоотверженно выполняют поставленные задачи, сказал Патрушев."Уверен, что все обозначенные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220823/ucheniya-1811472796.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806211013_240:235:2656:2047_1920x0_80_0_0_0ce9d2db48a0e2c093fd759fa649f94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донбасс, подрыв автомобиля дарьи дугиной
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донбасс, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
15:41 25.08.2022
 
США и их союзники стремятся затянуть конфликт на Украине, заявил Патрушев

Патрушев: США и их союзники обучают националистов, чтобы затянуть конфликт на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 авг - РИА Новости. США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт на Украине и для этого обучают националистов, предоставляют им разведывательные, наращивают поставки вооружения и военной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Россия и ее регионы подвергаются масштабному и беспрецедентному политическому, информационному и экономическому давлению со стороны Запада. Англосаксы, боясь упустить свое глобальное доминирование, откровенно нагло взяли курс на всестороннее сдерживание и подавление России. Втянули в гибридную войну против России своих сателлитов и вассалов", - сказал Патрушев в четверг в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, инструментом реализации таких планов стала Украина, из которой, по сути, сделали "анти-Россию", организовали государственный переворот в этой стране, поддержали распространение неонацистской идеологии, потворствовали искажению исторических фактов, разобщению славянских народов, в том числе путём запрета русского языка и культуры.
"В целях обеспечения безопасности России, защиты жителей Донбасса мы вынуждены были начать специальную военную операцию", - отметил Патрушев.
"США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт, обучают националистов, предоставляют разведданные, наращивают поставки вооружения, военной техники, которое потом используется марионеточным киевским режимом, в том числе против мирных граждан", - добавил он.
Несмотря на это, российские военнослужащие и защитники Донбасса самоотверженно выполняют поставленные задачи, сказал Патрушев.
"Уверен, что все обозначенные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
23 августа, 09:39
Патрушев объяснил, почему США нужны учения в Центральной Азии
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонбассПодрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала