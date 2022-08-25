Папа Римский не поддается манипуляциям Зеленского, заявил Севастьянов
Глава Всемирного союза староверов Севастьянов: Франциск не подается манипуляциям Киева
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск в Ватикане . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с папой Римским Франциском, считает, что понтифик не поддается попыткам Владимира Зеленского и "коллективного Запада" манипулировать им.
Давление Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика, Ватикану не нравится, когда говорят, что ему делать, сообщил специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что "Зеленский хочет втянуть папу в нарратив", согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
"Зеленский пытается манипулировать папой, но папа в данном случае показывает свою жесткость, что он проповедует Евангелие. И в этом его ценность, что он не встает ни на чью сторону и дает возможность для объединяющего диалога", - рассказал РИА Новости Севастьянов.
По мнению Севастьянова, папа Франциск - "единственное духовное лицо, которое постоянно высказывается о нейтралитете". "Папа мог бы стать третейским судьёй и модератором диалога. Даже если идет война, переговоры не должны прекращаться. Украинская сторона должна со смирением к этому подходить. Нужно вспомнить, что все мы христиане и руководствоваться моралью. (...) И стороны конфликта должны быть смиренными, не навязывать папе, что он должен сделать и сказать, а доверять ему", – добавил Севастьянов.
Севастьянов отметил, что накануне на традиционной всеобщей аудиенции понтифик в проповеди "не просто осудил поставки вооружений, а сказал, что это бесчеловечная людоедская практика, когда люди на греховности хотят зарабатывать деньги", так же он осудил убийство журналистки Дарьи Дугиной и выразил сочувствие всем невинным жертвам войны. Посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш написал в своем блоге в Twitter что выступление предстоятеля Римско-католической церкви его "разочаровало".
В феврале в письме Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян папа Франциск назвал "сумасшествием" обсуждавшуюся в СМИ возможную войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе и заявил, что молится о мире. Понтифик также возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед церковью и католичеством.