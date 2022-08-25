Сенатор: прибалты "снесут" своих политиков после уничтожения памятников
Сенатор Ковитиди: жители Прибалтики "снесут" своих политиков после уничтожения памятников
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСнос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков
Снос скульптурного изображения Матери-Родины памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Жители Прибалтики рано или поздно "снесут" своих руководителей после уничтожения памятников воинам-освободителям, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Народ Прибалтики рано или поздно снесет всех политиков, которые подняли руку на уничтожение 79-метрового обелиска памятника Освободителям, который был установлен в Риге в знак глубочайшей благодарности жителей за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками", - написала сенатор в своем Telegram-канале.
По ее словам, "кощунственные действия англо-американцев и их прихвостней", направленные на переписывание истории и надругательство над подлинными ценностями, "вызывают заслуженное осуждение и, как следствие, обоснованное отторжение их извращенной и прогнившей системы ценностей".
"Мы помним, что именно советский солдат спас Европу от фашизма, а 3 февраля 1946 года состоялся акт возмездия, когда на площади, на которой впоследствии был сооружён мемориал, был приведен в исполнение смертный приговор военного трибунала Прибалтийского военного округа обергруппенфюреру СС Фридриху Еккельну, генералу полиции СС в Рейхскомиссариате Остланд и ещё четырём руководителям нацистской администрации в Латвии, которые были осуждены за военные преступления, выразившиеся в зверствах над местным населением, в том числе массовом убийстве евреев", - подчеркнула парламентарий.
Политический режим, конкретные чиновники "должны предстать перед судом и понести наказание за то, что дали команду на уничтожение Памятника воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, установленного по просьбе жителей", уверена Ковитиди.
"Все лица, имеющие отношение к сносу памятника Победе в Великой Отечественной войне в Риге, совершили действия, содержащие состав уголовного преступления, нарушили нормы морали, фактически оправдывая уничтожением памятника Победы убийства и зверства, совершенные немецкими нацистами над мирными жителями Латвии", - заключила политик.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Снос памятников Ленину и другим деятелям революционного движения в Прибалтике начался еще до Беловежских соглашений, положивших конец существованию Советского Союза.
Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".