https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812109691.html

В Мариуполе установят памятник Александру Невскому

В Мариуполе установят памятник Александру Невскому - РИА Новости, 25.08.2022

В Мариуполе установят памятник Александру Невскому

Петербургские специалисты проведут проектирование и строительство академического русского драматического театра на Театральной площади в Мариуполе, также в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:24

2022-08-25T15:24

2022-08-25T15:24

специальная военная операция на украине

общество

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Петербургские специалисты проведут проектирование и строительство академического русского драматического театра на Театральной площади в Мариуполе, также в городе планируется установить памятник Александру Невскому, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. По словам Беглова, Петербург поможет восстановить драматический театр и филармонию в этом городе, инженерную и социальную инфраструктуру, а также поможет подготовить жилые дома к зиме.Как сообщает пресс-служба, к 1 сентября в Мариуполе планируется сдать 3 школы и 3 детских сада. Об этом Беглов сообщил по итогам совещания, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Отмечается, что была сформирована благотворительная программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов, в том числе 3 детских сада, 3 школы, 2 поликлиники - детская и взрослая, онкологический корпус, корпус детской хирургии, жилые дома. По словам Беглова, работы на этих объектах ведутся в плановом режиме. В восстановительных работах задействовано 2049 человек."К началу отопительного сезона 2022-2023 годов планируется восстановить объекты жилой застройки. К концу I квартала 2023 года завершатся работы на объектах здравоохранения и здании пожарной части", - сказал губернатор.Сообщается, что в дальнейших планах - восстановление парка академического русского драматического театра, парка культуры и отдыха, спортивного комплекса и объектов жилой застройки. В ходе работ возникла необходимость уточнения плана и внесения изменений в существующую программу. На основании обращения главы администрации Мариуполя в нее включены 8 объектов."В частности, петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра на Театральной площади, восстановлением Парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Кроме того, планируется установка памятника Александру Невскому и реконструкция художественной подсветки на ней", - говорится в сообщении.К вводу трех детских садов и трех школ в этом году Петербург закупит и поставит учебные пособия, наборы первоклассника, комплекты наглядных пособий, спортивный инвентарь.Отмечается, что Петербург продолжает оказывать гуманитарную помощь Мариуполю. Во вторник в город отправлены 3 автомашины, 1620 ранцев, 3100 рюкзаков, 300 наборов для первоклассников и 1320 наборов для школьников 2-4-х классов. В четверг планируется отправить 2 автомашины, 1520 наборов для 5-7-х классов и 850 наборов для 8-11-х классов.

https://ria.ru/20220819/partbilety-1810771182.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр невский, александр беглов, марат хуснуллин, россия, санкт-петербург, мариуполь