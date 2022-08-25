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Туроператоры рассказали, на какие экзотические острова летают россияне - РИА Новости, 25.08.2022
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Туризм
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Туроператоры рассказали, на какие экзотические острова летают россияне
Туроператоры рассказали, на какие экзотические острова летают россияне - РИА Новости, 25.08.2022
Туроператоры рассказали, на какие экзотические острова летают россияне
Мальдивы лидируют по количеству бронирований среди островных направлений Индийского океана, конкуренцию им пытаются составить Сейшелы и Маврикий, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T05:04
2022-08-25T05:04
туризм
туризм
новости - туризм
мальдивы
маврикий
индийский океан
tez tour
аэрофлот
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мальдивы лидируют по количеству бронирований среди островных направлений Индийского океана, конкуренцию им пытаются составить Сейшелы и Маврикий, сообщает АТОР.Пока безоговорочным лидером по количеству бронирований на люксовых экзотических островных направлениях Индийского океана являются Мальдивы. На это направление приходится порядка 60-65 процентов продаж. На втором месте – Сейшелы (25-30 процентов), замыкает тройку Маврикий (пять-десять процентов).Популярность Мальдив эксперты связывают с прямыми рейсами в Мале, большей известностью этого направления и широкими возможностями отельной базы. По данным министерства туризма Мальдивской республики, по состоянию на 17 августа было зарегистрировано более 114 тысяч прибытий из России (примерно на треть меньше, чем годом ранее). По турпотоку гости из нашей страны на третьем месте, уступая Индии и Великобритании.У Сейшельских островов статистика более чем в шесть раз скромнее: на 19 августа зафиксировано почти 18 тысяч прибытий из России, но есть четырехпроцентный рост в годовом выражении.Как напоминают специалисты Ambotus Holidays, гостиниц на Сейшелах существенно меньше. Уже сейчас многие отели объявили о приостановке продаж на ноябрьские праздники и на Новый год. Поэтому запуск прямых рейсов "Аэрофлота" в Маэ в октябре хоть и оживит спрос, но большого выбора отельного предложения все же не будет.Официальных данных по количеству туристических прибытий на Маврикий нет. По оценкам туроператоров, поток на этом направлении не превышает пяти-шести тысяч гостей из России в связи с более сложной логистикой.В PAC Group уточнили, что этой зимой спрос на Мальдивы может вырасти еще на 15-20 процентов, но многое будет зависеть от доступных вариантов прямых и стыковочных перелетов. Спрос на Сейшелы, по разным данным, вырастет на 10-25 процентов, на Маврикий – не изменится.По наблюдениям специалистов TEZ TOUR, в прошлом году первые бронирования на новогодние праздники стали поступать только в октябре.По информации туроператоров, сейчас дороже всего из тройки популярных островных направлений Индийского океана обойдется путешествие на Маврикий – около 200 тысяч рублей на человека. На Мальдивы и Сейшелы – примерно в полтора-два раза дешевле. Исключение – новогодние праздники, когда цены увеличиваются.
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мальдивы
маврикий
индийский океан
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туризм, новости - туризм, мальдивы, маврикий, индийский океан, tez tour, аэрофлот, сейшельские острова, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Мальдивы, Маврикий, Индийский океан, Tez Tour, Аэрофлот, Сейшельские острова, куда можно лететь, Отдых на море
05:04 25.08.2022
 
Туроператоры рассказали, на какие экзотические острова летают россияне

Эксперты: из экзотических островов Индийского океана россияне предпочитают Мальдивы

© Depositphotos / haveseen Женщина загорает на пляже на Мальдивах
Женщина загорает на пляже на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Depositphotos / haveseen
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мальдивы лидируют по количеству бронирований среди островных направлений Индийского океана, конкуренцию им пытаются составить Сейшелы и Маврикий, сообщает АТОР.
Пока безоговорочным лидером по количеству бронирований на люксовых экзотических островных направлениях Индийского океана являются Мальдивы. На это направление приходится порядка 60-65 процентов продаж. На втором месте – Сейшелы (25-30 процентов), замыкает тройку Маврикий (пять-десять процентов).
Популярность Мальдив эксперты связывают с прямыми рейсами в Мале, большей известностью этого направления и широкими возможностями отельной базы. По данным министерства туризма Мальдивской республики, по состоянию на 17 августа было зарегистрировано более 114 тысяч прибытий из России (примерно на треть меньше, чем годом ранее). По турпотоку гости из нашей страны на третьем месте, уступая Индии и Великобритании.
У Сейшельских островов статистика более чем в шесть раз скромнее: на 19 августа зафиксировано почти 18 тысяч прибытий из России, но есть четырехпроцентный рост в годовом выражении.
Как напоминают специалисты Ambotus Holidays, гостиниц на Сейшелах существенно меньше. Уже сейчас многие отели объявили о приостановке продаж на ноябрьские праздники и на Новый год. Поэтому запуск прямых рейсов "Аэрофлота" в Маэ в октябре хоть и оживит спрос, но большого выбора отельного предложения все же не будет.
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Официальных данных по количеству туристических прибытий на Маврикий нет. По оценкам туроператоров, поток на этом направлении не превышает пяти-шести тысяч гостей из России в связи с более сложной логистикой.
В PAC Group уточнили, что этой зимой спрос на Мальдивы может вырасти еще на 15-20 процентов, но многое будет зависеть от доступных вариантов прямых и стыковочных перелетов. Спрос на Сейшелы, по разным данным, вырастет на 10-25 процентов, на Маврикий – не изменится.
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По наблюдениям специалистов TEZ TOUR, в прошлом году первые бронирования на новогодние праздники стали поступать только в октябре.
По информации туроператоров, сейчас дороже всего из тройки популярных островных направлений Индийского океана обойдется путешествие на Маврикий – около 200 тысяч рублей на человека. На Мальдивы и Сейшелы – примерно в полтора-два раза дешевле. Исключение – новогодние праздники, когда цены увеличиваются.
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