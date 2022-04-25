https://ria.ru/20220425/aeroflot-1785391751.html

"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы

"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы - РИА Новости, 25.04.2022

"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы, минимальная стоимость туда-обратно составляет около 47 тысяч... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T19:25

2022-04-25T19:25

2022-04-25T19:25

туризм

новости - туризм

мальдивы

шереметьево (аэропорт)

airbus a330

аэрофлот

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764172726_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_165f080a87ff8e2f7f55f9cb4ad40e4b.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы, минимальная стоимость туда-обратно составляет около 47 тысяч рублей."Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении перевозчика.Компания уточняет, что продажа билетов на рейсы открыта, выполняться они будут ежедневно из аэропорта Шереметьево.Для въезда на Мальдивы нужно заполнить только декларацию здоровья, не требуются ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест.

https://ria.ru/20220420/maldivy-1784423400.html

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Распопова

Ольга Распопова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

новости - туризм, мальдивы, шереметьево (аэропорт), airbus a330, аэрофлот, туризм, туристы