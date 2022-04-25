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"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы - РИА Новости, 25.04.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы
"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы - РИА Новости, 25.04.2022
"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы, минимальная стоимость туда-обратно составляет около 47 тысяч... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:25
2022-04-25T19:25
туризм
новости - туризм
мальдивы
шереметьево (аэропорт)
airbus a330
аэрофлот
туризм
туристы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы, минимальная стоимость туда-обратно составляет около 47 тысяч рублей."Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении перевозчика.Компания уточняет, что продажа билетов на рейсы открыта, выполняться они будут ежедневно из аэропорта Шереметьево.Для въезда на Мальдивы нужно заполнить только декларацию здоровья, не требуются ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест.
https://ria.ru/20220420/maldivy-1784423400.html
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новости - туризм, мальдивы, шереметьево (аэропорт), airbus a330, аэрофлот, туризм, туристы
19:25 25.04.2022
 
"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы

"Аэрофлот" с 13 мая возобновляет полеты на Мальдивы

© Фото : Дмитрий РаспоповМальдивы
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© Фото : Дмитрий Распопов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы, минимальная стоимость туда-обратно составляет около 47 тысяч рублей.
"Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении перевозчика.
Компания уточняет, что продажа билетов на рейсы открыта, выполняться они будут ежедневно из аэропорта Шереметьево.
Для въезда на Мальдивы нужно заполнить только декларацию здоровья, не требуются ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест.
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ТуризмНовости - ТуризмМальдивыШереметьево (аэропорт)Airbus A330АэрофлотТуризмтуристы
 
 
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