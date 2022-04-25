https://ria.ru/20220425/aeroflot-1785391751.html
"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы
"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы - РИА Новости, 25.04.2022
"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы, минимальная стоимость туда-обратно составляет около 47 тысяч... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T19:25
2022-04-25T19:25
2022-04-25T19:25
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы, минимальная стоимость туда-обратно составляет около 47 тысяч рублей."Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении перевозчика.Компания уточняет, что продажа билетов на рейсы открыта, выполняться они будут ежедневно из аэропорта Шереметьево.Для въезда на Мальдивы нужно заполнить только декларацию здоровья, не требуются ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест.
https://ria.ru/20220420/maldivy-1784423400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, мальдивы, шереметьево (аэропорт), airbus a330, аэрофлот, туризм, туристы
"Аэрофлот" возобновляет прямые перелеты на Мальдивы
"Аэрофлот" с 13 мая возобновляет полеты на Мальдивы
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 13 мая возобновляет прямые рейсы из Москвы на Мальдивы, минимальная стоимость туда-обратно составляет около 47 тысяч рублей.
"Полёты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330", - говорится в сообщении перевозчика.
Компания уточняет, что продажа билетов на рейсы открыта, выполняться они будут ежедневно из аэропорта Шереметьево.
Для въезда на Мальдивы нужно заполнить только декларацию здоровья, не требуются ни сертификат о вакцинации, ни ПЦР-тест.