https://ria.ru/20220825/opros-1812114485.html

ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится

ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится - РИА Новости, 25.08.2022

ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится

Почти половина россиян (47%) уверена, что ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, 20% убеждены, что правительство добьется успехов и... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:40

2022-08-25T15:40

2022-08-25T15:40

россия

общество

вциом

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Почти половина россиян (47%) уверена, что ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, 20% убеждены, что правительство добьется успехов и внутри страны, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 47% уверены, что в ближайшие полгода Россия улучшит свои позиции в мире, 31% считает, что ничего не изменится, 15% прогнозируют ухудшения.Также 24% опрошенных считают, что улучшения наступят и в экономической ситуации внутри страны, 42% изменений не ждут, 26% уверены, что стоит ждать ухудшений.По мнению 20% респондентов, правительство России в ближайшие шесть месяцев сможет добиться улучшений в стране, 34% также считают этот исход вероятным, 14% не уверены в том, куда повернётся ситуация, 16% граждан склоняются к негативному сценарию, и точно уверены в ухудшениях 11%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 августа среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220822/flag-1811221189.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, вциом