ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится
Опрос ВЦИОМ показал, что 47 процентов граждан уверены в улучшении позиции России в мире
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Почти половина россиян (47%) уверена, что ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, 20% убеждены, что правительство добьется успехов и внутри страны, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 47% уверены, что в ближайшие полгода Россия улучшит свои позиции в мире, 31% считает, что ничего не изменится, 15% прогнозируют ухудшения.
Также 24% опрошенных считают, что улучшения наступят и в экономической ситуации внутри страны, 42% изменений не ждут, 26% уверены, что стоит ждать ухудшений.
По мнению 20% респондентов, правительство России в ближайшие шесть месяцев сможет добиться улучшений в стране, 34% также считают этот исход вероятным, 14% не уверены в том, куда повернётся ситуация, 16% граждан склоняются к негативному сценарию, и точно уверены в ухудшениях 11%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 августа среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.