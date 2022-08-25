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ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится - РИА Новости, 25.08.2022
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ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится
ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится - РИА Новости, 25.08.2022
ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится
Почти половина россиян (47%) уверена, что ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, 20% убеждены, что правительство добьется успехов и... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:40
2022-08-25T15:40
россия
общество
вциом
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Почти половина россиян (47%) уверена, что ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, 20% убеждены, что правительство добьется успехов и внутри страны, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Согласно исследованию, 47% уверены, что в ближайшие полгода Россия улучшит свои позиции в мире, 31% считает, что ничего не изменится, 15% прогнозируют ухудшения.Также 24% опрошенных считают, что улучшения наступят и в экономической ситуации внутри страны, 42% изменений не ждут, 26% уверены, что стоит ждать ухудшений.По мнению 20% респондентов, правительство России в ближайшие шесть месяцев сможет добиться улучшений в стране, 34% также считают этот исход вероятным, 14% не уверены в том, куда повернётся ситуация, 16% граждан склоняются к негативному сценарию, и точно уверены в ухудшениях 11%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 августа среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, общество, вциом
Россия, Общество, ВЦИОМ
15:40 25.08.2022
 
ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится

Опрос ВЦИОМ показал, что 47 процентов граждан уверены в улучшении позиции России в мире

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Почти половина россиян (47%) уверена, что ближайшие шесть месяцев позиция России на мировой арене улучшится, 20% убеждены, что правительство добьется успехов и внутри страны, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 47% уверены, что в ближайшие полгода Россия улучшит свои позиции в мире, 31% считает, что ничего не изменится, 15% прогнозируют ухудшения.
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Также 24% опрошенных считают, что улучшения наступят и в экономической ситуации внутри страны, 42% изменений не ждут, 26% уверены, что стоит ждать ухудшений.
По мнению 20% респондентов, правительство России в ближайшие шесть месяцев сможет добиться улучшений в стране, 34% также считают этот исход вероятным, 14% не уверены в том, куда повернётся ситуация, 16% граждан склоняются к негативному сценарию, и точно уверены в ухудшениях 11%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 19 августа среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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