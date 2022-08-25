https://ria.ru/20220825/oon-1812086529.html

В ООН получили доказательства применения Киевом кассетных боеприпасов

В ООН получили доказательства применения Киевом кассетных боеприпасов - РИА Новости, 25.08.2022

В ООН получили доказательства применения Киевом кассетных боеприпасов

Институт ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) получил две заслуживающих доверие жалобы на применения украинскими войсками кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:16

2022-08-25T14:16

2022-08-25T14:18

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

киев

донецкая народная республика

оон

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg

ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Институт ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) получил две заслуживающих доверие жалобы на применения украинскими войсками кассетных боеприпасов, заявила в четверг на пресс-конференции докладчик института Мэри Уорхэм."Что касается применения кассетных боеприпасов в Донбассе украинскими войсками, то необходимо предоставить дополнительную информацию по этому поводу. У нас есть доказательства применения наземных мин... Нам поступили две жалобы на злоупотребления (кассетными боеприпасов, - ред.), достаточно заслуживающие доверия, чтобы их можно было добавить в отчет, но у меня нет никаких дополнительных доказательств по этому поводу", - сказала она на презентации отчета обсерватории по кассетным боеприпасам за 2022 год.На вопрос о возможности поездки в Донбасс для сбора доказательств, докладчики ушли от ответа.Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220825/ukraina-1812032614.html

https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811964175.html

донбасс

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, киев, донецкая народная республика, оон, сцкк