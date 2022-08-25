https://ria.ru/20220825/oon-1812086529.html
В ООН получили доказательства применения Киевом кассетных боеприпасов
В ООН получили доказательства применения Киевом кассетных боеприпасов - РИА Новости, 25.08.2022
В ООН получили доказательства применения Киевом кассетных боеприпасов
Институт ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) получил две заслуживающих доверие жалобы на применения украинскими войсками кассетных боеприпасов,... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:16
2022-08-25T14:16
2022-08-25T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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ЖЕНЕВА, 25 авг - РИА Новости. Институт ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) получил две заслуживающих доверие жалобы на применения украинскими войсками кассетных боеприпасов, заявила в четверг на пресс-конференции докладчик института Мэри Уорхэм."Что касается применения кассетных боеприпасов в Донбассе украинскими войсками, то необходимо предоставить дополнительную информацию по этому поводу. У нас есть доказательства применения наземных мин... Нам поступили две жалобы на злоупотребления (кассетными боеприпасов, - ред.), достаточно заслуживающие доверия, чтобы их можно было добавить в отчет, но у меня нет никаких дополнительных доказательств по этому поводу", - сказала она на презентации отчета обсерватории по кассетным боеприпасам за 2022 год.На вопрос о возможности поездки в Донбасс для сбора доказательств, докладчики ушли от ответа.Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812032614.html
https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811964175.html
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в мире, донбасс, киев, донецкая народная республика, оон, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Киев, Донецкая Народная Республика, ООН, СЦКК
14:16 25.08.2022 (обновлено: 14:18 25.08.2022)
В ООН получили доказательства применения Киевом кассетных боеприпасов
В ООН получили "заслуживающие доверия" жалобы о применении Киевом кассетных боеприпасов