https://ria.ru/20220825/oon-1811974389.html

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению - РИА Новости, 25.08.2022

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению

Менее трети государств — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T00:30

2022-08-25T00:30

2022-08-25T09:43

в мире

сергей кислица

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россия

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ООН, 25 авг — РИА Новости. Менее трети государств — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.В ООН входят 193 страны. Под заявлением подписались 54 государства. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Заявление зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.Эти государства выразили сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила специальную военную операцию. Они осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории.Авторы заявления призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811905617.html

https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811964175.html

украина

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донбасс

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в мире, сергей кислица, владимир путин, украина, россия, донбасс, оон