00:30 25.08.2022 (обновлено: 09:43 25.08.2022)
Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению
Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине
© AFP 2022 / Getty Images/Michael M. SantiagoПосол Украины Сергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Посол Украины Сергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 25 авг — РИА Новости. Менее трети государств — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.
Эти государства выразили сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила специальную военную операцию. Они осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории.
"Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", — зачитал заявление Кислица.
Авторы заявления призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.