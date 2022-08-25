Рейтинг@Mail.ru
Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/oon-1811974389.html
Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению
Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению - РИА Новости, 25.08.2022
Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению
Менее трети государств — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T00:30
2022-08-25T09:43
в мире
сергей кислица
владимир путин
украина
россия
донбасс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1811998808_0:244:3070:1971_1920x0_80_0_0_f6803286a9942fa15110d8647a5bd275.jpg
ООН, 25 авг — РИА Новости. Менее трети государств — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.В ООН входят 193 страны. Под заявлением подписались 54 государства. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Заявление зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.Эти государства выразили сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила специальную военную операцию. Они осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории.Авторы заявления призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811905617.html
https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811964175.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1811998808_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3a741f359ec5a1922696038912b615f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей кислица, владимир путин, украина, россия, донбасс, оон
В мире, Сергей Кислица, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс, ООН
00:30 25.08.2022 (обновлено: 09:43 25.08.2022)
 
Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине

© AFP 2022 / Getty Images/Michael M. SantiagoПосол Украины Сергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Посол Украины Сергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Michael M. Santiago
Посол Украины Сергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 25 авг — РИА Новости. Менее трети государств — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.
В ООН входят 193 страны. Под заявлением подписались 54 государства. В их число вошли США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Заявление зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 17:21
Совбез ООН проголосовал за виртуальное участие Зеленского в заседании
Эти государства выразили сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила специальную военную операцию. Они осудили ракетные удары, которые Россия наносит по украинской территории.

"Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ", — зачитал заявление Кислица.

Авторы заявления призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности по угрозам международной безопасности в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 22:16
Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам "Азова"*
 
В миреСергей КислицаВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала