https://ria.ru/20220825/obstrel-1812172016.html
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол"
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол" - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол"
На химзаводе "Стирол" в Горловке после обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция, на территории ГП "Трансаммиак" пожар охватил кровлю здания, сообщил... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:08
2022-08-25T19:08
2022-08-25T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152719/55/1527195552_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_e5cefbd5d13b50ec4fb0d14db5d0fefc.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. На химзаводе "Стирол" в Горловке после обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция, на территории ГП "Трансаммиак" пожар охватил кровлю здания, сообщил мэр города Иван Приходько."По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП "Стирол" горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий", — написал он в Telegram-канале.Позже стало известно, что пожар удалось локализовать и ликвидировать.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о девяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град". Четыре человека пострадали, двое погибли. Среди раненых двое детей, их мать погибла при обстреле.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220825/zaes-1812144551.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152719/55/1527195552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eeb19f6fe355ade076daa4c974dac0f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Стирол, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
19:08 25.08.2022 (обновлено: 21:05 25.08.2022)
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол"
Мэр Горловки Приходько: на "Стироле" из-за обстрела ВСУ горит трансформаторная подстанция