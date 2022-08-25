https://ria.ru/20220825/obstrel-1812172016.html

Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол"

Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол" - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол"

На химзаводе "Стирол" в Горловке после обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция, на территории ГП "Трансаммиак" пожар охватил кровлю здания, сообщил... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:08

2022-08-25T19:08

2022-08-25T21:05

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. На химзаводе "Стирол" в Горловке после обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция, на территории ГП "Трансаммиак" пожар охватил кровлю здания, сообщил мэр города Иван Приходько."По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП "Стирол" горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий", — написал он в Telegram-канале.Позже стало известно, что пожар удалось локализовать и ликвидировать.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о девяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град". Четыре человека пострадали, двое погибли. Среди раненых двое детей, их мать погибла при обстреле.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220825/zaes-1812144551.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины