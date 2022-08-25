Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол" - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/obstrel-1812172016.html
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол"
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол" - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол"
На химзаводе "Стирол" в Горловке после обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция, на территории ГП "Трансаммиак" пожар охватил кровлю здания, сообщил... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:08
2022-08-25T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152719/55/1527195552_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_e5cefbd5d13b50ec4fb0d14db5d0fefc.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. На химзаводе "Стирол" в Горловке после обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция, на территории ГП "Трансаммиак" пожар охватил кровлю здания, сообщил мэр города Иван Приходько."По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП "Стирол" горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий", — написал он в Telegram-канале.Позже стало известно, что пожар удалось локализовать и ликвидировать.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о девяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град". Четыре человека пострадали, двое погибли. Среди раненых двое детей, их мать погибла при обстреле.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220825/zaes-1812144551.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152719/55/1527195552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eeb19f6fe355ade076daa4c974dac0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Стирол, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
19:08 25.08.2022 (обновлено: 21:05 25.08.2022)
 
Украинские военные обстреляли химзавод "Стирол"

Мэр Горловки Приходько: на "Стироле" из-за обстрела ВСУ горит трансформаторная подстанция

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПлощадка для хранения жидкого амиака на химзаводе "Стирол" в Горловке
Площадка для хранения жидкого амиака на химзаводе Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Площадка для хранения жидкого амиака на химзаводе "Стирол" в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. На химзаводе "Стирол" в Горловке после обстрела ВСУ загорелась трансформаторная подстанция, на территории ГП "Трансаммиак" пожар охватил кровлю здания, сообщил мэр города Иван Приходько.
"По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП "Стирол" горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий", — написал он в Telegram-канале.
Позже стало известно, что пожар удалось локализовать и ликвидировать.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о девяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град". Четыре человека пострадали, двое погибли.
Среди раненых двое детей, их мать погибла при обстреле.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
17:13Специальная военная операция на Украине
Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХИван ПриходькоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СтиролМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала