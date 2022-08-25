Рейтинг@Mail.ru
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/obstrel-1812127607.html
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник
Турецкая военная база Зликан в провинции Найнава на севере Ирака попала под ракетный обстрел, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:20
2022-08-25T16:20
в мире
ирак
турция
найнава (мухафаза)
рабочая партия курдистана
мосул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155314/49/1553144927_0:106:3000:1794_1920x0_80_0_0_67411e14bd058af14b3a0c16c9f41450.jpg
БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан в провинции Найнава на севере Ирака попала под ракетный обстрел, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Ракетный обстрел совершен по военному лагерю Зликан, который стал базой для турецкой армии в провинции Найнава на севере Ирака. Ракеты были выпущены из города Мосул, информации о потерях в результате обстрела пока нет", - заявил источник.Позднее управление по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане заявило, что девять ракет были запущены с грузовика из района Баашика провинции Найнава.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20220821/neft-1811099452.html
https://ria.ru/20220824/siriya-1811793994.html
ирак
турция
найнава (мухафаза)
мосул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155314/49/1553144927_382:0:2774:1794_1920x0_80_0_0_8d2b230a651fe338c68032ff3e467dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, турция, найнава (мухафаза), рабочая партия курдистана, мосул
В мире, Ирак, Турция, Найнава (мухафаза), Рабочая партия Курдистана, Мосул
16:20 25.08.2022
 
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник

Турецкая военная база Зликан на севере Ирака попала под ракетный обстрел

© AP Photo / Vadim GhirdaТурецкие солдаты
Турецкие солдаты - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Турецкие солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан в провинции Найнава на севере Ирака попала под ракетный обстрел, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
"Ракетный обстрел совершен по военному лагерю Зликан, который стал базой для турецкой армии в провинции Найнава на севере Ирака. Ракеты были выпущены из города Мосул, информации о потерях в результате обстрела пока нет", - заявил источник.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 13:05
США вывезли из Сирии в Ирак цистерны с нефтью, сообщили СМИ
Позднее управление по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане заявило, что девять ракет были запущены с грузовика из района Баашика провинции Найнава.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 12:30Война в Сирии
Турецкий беспилотник нанес удар по городу на севере Сирии, сообщили СМИ
 
В миреИракТурцияНайнава (мухафаза)Рабочая партия КурдистанаМосул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала