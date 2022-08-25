https://ria.ru/20220825/obstrel-1812127607.html

На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник

На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022

На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник

Турецкая военная база Зликан в провинции Найнава на севере Ирака попала под ракетный обстрел, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:20

2022-08-25T16:20

2022-08-25T16:20

в мире

ирак

турция

найнава (мухафаза)

рабочая партия курдистана

мосул

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БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан в провинции Найнава на севере Ирака попала под ракетный обстрел, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Ракетный обстрел совершен по военному лагерю Зликан, который стал базой для турецкой армии в провинции Найнава на севере Ирака. Ракеты были выпущены из города Мосул, информации о потерях в результате обстрела пока нет", - заявил источник.Позднее управление по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане заявило, что девять ракет были запущены с грузовика из района Баашика провинции Найнава.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

https://ria.ru/20220821/neft-1811099452.html

https://ria.ru/20220824/siriya-1811793994.html

ирак

турция

найнава (мухафаза)

мосул

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ирак, турция, найнава (мухафаза), рабочая партия курдистана, мосул