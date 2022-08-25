https://ria.ru/20220825/obstrel-1812127607.html
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник
Турецкая военная база Зликан в провинции Найнава на севере Ирака попала под ракетный обстрел, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T16:20
2022-08-25T16:20
2022-08-25T16:20
в мире
ирак
турция
найнава (мухафаза)
рабочая партия курдистана
мосул
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БАГДАД, 25 авг - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан в провинции Найнава на севере Ирака попала под ракетный обстрел, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности."Ракетный обстрел совершен по военному лагерю Зликан, который стал базой для турецкой армии в провинции Найнава на севере Ирака. Ракеты были выпущены из города Мосул, информации о потерях в результате обстрела пока нет", - заявил источник.Позднее управление по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане заявило, что девять ракет были запущены с грузовика из района Баашика провинции Найнава.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20220821/neft-1811099452.html
https://ria.ru/20220824/siriya-1811793994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, турция, найнава (мухафаза), рабочая партия курдистана, мосул
В мире, Ирак, Турция, Найнава (мухафаза), Рабочая партия Курдистана, Мосул
На севере Ирака обстреляли турецкую военную базу, сообщил источник
Турецкая военная база Зликан на севере Ирака попала под ракетный обстрел