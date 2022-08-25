https://ria.ru/20220825/obstrel-1812097889.html
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града" - РИА Новости, 25.08.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска в 14.00 мск выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:45
2022-08-25T14:45
2022-08-25T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
зайцево
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Зайцево, выпустив в общей сложности 32 снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о восьми обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Ураган".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220825/obstrel-1812096540.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, зайцево, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Вооруженные силы Украины
14:45 25.08.2022 (обновлено: 14:48 25.08.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"
Украинские войска в 14:00 выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево