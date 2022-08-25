https://ria.ru/20220825/obstrel-1812097889.html

Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"

Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града" - РИА Новости, 25.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево из "Града"

Украинские войска в 14.00 мск выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:45

2022-08-25T14:45

2022-08-25T14:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

зайцево

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.00 мск выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Зайцево: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Зайцево, выпустив в общей сложности 32 снаряда калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о восьми обстрелах Зайцево со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Ураган".Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220825/obstrel-1812096540.html

донецкая народная республика

зайцево

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, зайцево, вооруженные силы украины