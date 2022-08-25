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При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 25.08.2022
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирная жительница, раненная в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:54
2022-08-25T13:54
2022-08-25T14:11
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стирол
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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Мирная жительница, раненная в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько."К величайшему сожалению, мирная жительница Горловки, получившая ранения в результате обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВСУ, скончалась", - написал Приходько в своем Telegram-канале.В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками в Горловке по улице Поля Робсона ранена женщина.Приходько сообщал, что при обстреле города ранены три человека, среди них двое детей, их мать погибла.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, в мире, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, стирол
Горловка, В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Стирол
13:54 25.08.2022 (обновлено: 14:11 25.08.2022)
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели женщины, раненной при обстреле со стороны ВСУ