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При обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 25.08.2022

При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирная жительница, раненная в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:54

2022-08-25T13:54

2022-08-25T14:11

горловка

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жкх

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донецк (днр)

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 25 авг – РИА Новости. Мирная жительница, раненная в результате обстрела поселка шахты имени Изотова в Горловке, скончалась, сообщил мэр города Иван Приходько."К величайшему сожалению, мирная жительница Горловки, получившая ранения в результате обстрела поселка шахты им. Н. А. Изотова со стороны ВСУ, скончалась", - написал Приходько в своем Telegram-канале.В четверг штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками в Горловке по улице Поля Робсона ранена женщина.Приходько сообщал, что при обстреле города ранены три человека, среди них двое детей, их мать погибла.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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горловка, в мире, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, стирол