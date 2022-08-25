https://ria.ru/20220825/obstrel-1811986161.html

ВСУ второй раз за утро обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

ВСУ второй раз за утро обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.08.2022

ВСУ второй раз за утро обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T07:19

2022-08-25T07:19

2022-08-25T07:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

украина

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.В 6.00 боевики уже открывали огонь по этому городу, применив снаряды этого же калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины, нато