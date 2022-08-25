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ВСУ второй раз за утро обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
ВСУ второй раз за утро обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.08.2022
ВСУ второй раз за утро обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T07:19
2022-08-25T07:19
2022-08-25T07:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
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вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.В 6.00 боевики уже открывали огонь по этому городу, применив снаряды этого же калибра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ второй раз за утро обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов калибром 155 мм по Горловке