https://ria.ru/20220825/nato-1812002241.html
Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией
Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией - РИА Новости, 25.08.2022
Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией
Существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:56
2022-08-25T09:56
2022-08-25T09:56
в мире
финляндия
швеция
нато
сша
ричард блэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Определенное время в прошлом НАТО являлось позитивной силой, но сейчас оно превратилось в дестабилизирующий элемент в международных отношениях", - добавил он.Политик также назвал "ужасным" дальнейшее расширение североатлантического альянса за счет вступления в него Финляндии и Швеции.
https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html
финляндия
швеция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, швеция, нато, сша, ричард блэк
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, США, Ричард Блэк
Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией
Экс-сенатор США Блэк назвал существование НАТО великой трагедией западной цивилизации