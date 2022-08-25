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Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией - РИА Новости, 25.08.2022
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Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией
Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией - РИА Новости, 25.08.2022
Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией
Существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:56
2022-08-25T09:56
в мире
финляндия
швеция
нато
сша
ричард блэк
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Определенное время в прошлом НАТО являлось позитивной силой, но сейчас оно превратилось в дестабилизирующий элемент в международных отношениях", - добавил он.Политик также назвал "ужасным" дальнейшее расширение североатлантического альянса за счет вступления в него Финляндии и Швеции.
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в мире, финляндия, швеция, нато, сша, ричард блэк
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, США, Ричард Блэк
09:56 25.08.2022
 
Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией

Экс-сенатор США Блэк назвал существование НАТО великой трагедией западной цивилизации

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
"Думаю, что одной из великих трагедий западной цивилизации стало то, что НАТО не прекратило свое существование тогда же, когда и Варшавское соглашение", - заявил Блэк.
"Определенное время в прошлом НАТО являлось позитивной силой, но сейчас оно превратилось в дестабилизирующий элемент в международных отношениях", - добавил он.
Политик также назвал "ужасным" дальнейшее расширение североатлантического альянса за счет вступления в него Финляндии и Швеции.
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