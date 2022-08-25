https://ria.ru/20220825/nato-1812002241.html

Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией

Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией - РИА Новости, 25.08.2022

Бывший американский сенатор назвал существование НАТО великой трагедией

Существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:56

2022-08-25T09:56

2022-08-25T09:56

в мире

финляндия

швеция

нато

сша

ричард блэк

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Существование НАТО является одной из великих трагедий всей западной цивилизации, такое мнение высказал бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Определенное время в прошлом НАТО являлось позитивной силой, но сейчас оно превратилось в дестабилизирующий элемент в международных отношениях", - добавил он.Политик также назвал "ужасным" дальнейшее расширение североатлантического альянса за счет вступления в него Финляндии и Швеции.

https://ria.ru/20220824/ukraina-1811753823.html

финляндия

швеция

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Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, швеция, нато, сша, ричард блэк