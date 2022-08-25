https://ria.ru/20220825/mvd-1812191156.html

В Подмосковье арестовали трех мужчин, напавших на сотрудников МВД

В Подмосковье арестовали трех мужчин, напавших на сотрудников МВД - РИА Новости, 25.08.2022

В Подмосковье арестовали трех мужчин, напавших на сотрудников МВД

Суд заключил под стражу трёх мужчин, обвиняемых в применении насилия к сотрудникам МВД в подмосковных Мытищах, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T21:25

2022-08-25T21:25

2022-08-25T21:28

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу трёх мужчин, обвиняемых в применении насилия к сотрудникам МВД в подмосковных Мытищах, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Анна Тертичная.Ранее сообщалось, что задержаны трое подозреваемых в применении насилия к сотрудникам МВД во время пожара в подмосковных Мытищах."Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение троим мужчинам 1994,1997 и 2000 годов рождения. Они обвиняются в применении насилия в отношении сотрудников МВД (ч. 2 ст.318 УК РФ). Судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.По данным следствия, 22 августа вечером в городском округе Мытищи произошло возгорание торговых рядов и крыши кафе. Прибывшие на место пожара сотрудники МВД обратились к стоящим рядом с очагом возгорания гражданам с просьбой отойти на безопасное расстояние. Трое мужчин начали вести себя агрессивно, после нанесли несколько ударов полицейским.Уточняется, что следователями ГСУ СК России по Московской области проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Проведены осмотры места происшествия, допрошены потерпевшие и обвиняемые, а также свидетели, осуществлены очные ставки, проведены проверки показаний на месте с участием потерпевших, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

https://ria.ru/20220822/pozhar-1811439905.html

https://ria.ru/20220825/veteran-1812190823.html

московская область (подмосковье)

мытищи

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи, россия, следственный комитет россии (ск рф)