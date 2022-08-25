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Мосэкомониторинг предупредил об усилении загрязнения воздуха - РИА Новости, 25.08.2022
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Мосэкомониторинг предупредил об усилении загрязнения воздуха
Мосэкомониторинг предупредил об усилении загрязнения воздуха - РИА Новости, 25.08.2022
Мосэкомониторинг предупредил об усилении загрязнения воздуха
Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:48
2022-08-25T13:48
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
владимирская область
мосэкомониторинг
общество
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга."С 18.00 25 августа по 10.00 26 августа ожидаются НМУ 1-ой степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ. Днем 26 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере", - сказано в сообщении.В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), природные пожары в россии, владимирская область, мосэкомониторинг, общество
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России, Владимирская область, Мосэкомониторинг, Общество
13:48 25.08.2022
 
Мосэкомониторинг предупредил об усилении загрязнения воздуха

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПамятник Петру I ("В ознаменование 300-летия российского флота", скульптор Зураб Церетели) в Москве
Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетели) в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Памятник Петру I ("В ознаменование 300-летия российского флота", скульптор Зураб Церетели) в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга.
"С 18.00 25 августа по 10.00 26 августа ожидаются НМУ 1-ой степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ. Днем 26 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере", - сказано в сообщении.
В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток.
Гарь и задымленность на северо-востоке Москвы 24 августа - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
08:53
Запах гари в Москве сместился с юго-запада на северо-восток
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)Природные пожары в РоссииВладимирская областьМосэкомониторингОбщество
 
 
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