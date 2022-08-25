https://ria.ru/20220825/moskva-1812076336.html

Мосэкомониторинг предупредил об усилении загрязнения воздуха

Мосэкомониторинг предупредил об усилении загрязнения воздуха - РИА Новости, 25.08.2022

Мосэкомониторинг предупредил об усилении загрязнения воздуха

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:48

2022-08-25T13:48

2022-08-25T13:48

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

владимирская область

мосэкомониторинг

общество

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга."С 18.00 25 августа по 10.00 26 августа ожидаются НМУ 1-ой степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ. Днем 26 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере", - сказано в сообщении.В первый раз жители Москвы и Подмосковья пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации Роспотребнадзора, причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. По наблюдениям корреспондентов РИА Новости запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток.

https://ria.ru/20220825/moskva-1811991792.html

москва

московская область (подмосковье)

владимирская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), природные пожары в россии, владимирская область, мосэкомониторинг, общество