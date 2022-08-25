https://ria.ru/20220825/moskva-1812017610.html

Специалисты благоустраивают территории возле станции МЦД-4 "Очаково"

Специалисты благоустраивают территории возле станции МЦД-4 "Очаково" - РИА Новости, 25.08.2022

Специалисты благоустраивают территории возле станции МЦД-4 "Очаково"

Специалисты приступили к благоустройству территории, которая прилегает к реконструируемой станции "Очаково", работы планируется завершить в следующем году,... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:15

2022-08-25T11:15

2022-08-25T11:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812019864_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_872e0250f23b283bafefc0f83313596a.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты приступили к благоустройству территории, которая прилегает к реконструируемой станции "Очаково", работы планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории, прилегающей к реконструируемой станции "Очаково" Киевского направления Московской железной дороги, которая войдет в состав МЦД-4", - сказал Бирюков.Отмечается, что работы пройдут на улицах Большая Очаковская, Елены Колесовой, Марии Поливановой, Пржевальского и в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м Очаковских переулках."В рамках проекта создадим комфортный пешеходный маршрут от станции МЦД-4 "Очаково" к жилым кварталам активно развивающегося района Очаково-Матвеевское на западе столицы. Приведем в порядок тротуары, расширим их там, где это возможно, и обустроим дополнительные пешеходные переходы. Сделаем тротуары вдоль дороги на улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке, где ранее их не было. Заменим покрытие проезжей части, организуем парковки", - рассказал Бирюков.Отмечается, что в зоне проведения работ выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.Заместитель мэра добавил, что специалисты уберут все воздушные линии в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасность коммуникаций. Реконструируют существующую систему водостока, установят дождеприемные решетки и смотровые колодцы.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для пассажиров общественного транспорта установят 17 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Для велосипедистов появятся более 60 велопарковок и два велопроката."Важная составляющая всех столичных проектов благоустройства – озеленение. На благоустроенных территориях высадим около 120 деревьев и 1200 кустарников. Приведем в порядок газон площадью более 75 тысяч квадратных метров и разобьем 130 квадратных метров цветников", - уточнил заммэра.Добавляется, что в рамках проекта на прилегающих к реконструируемой станции МЦД "Очаково" территориях планируется обновить 7 детских площадок и сделать две новые, оборудовать одну спортивную площадку. На маршруте к станции специалисты установят около 80 удобных скамеек и уличных стульев.Отмечается, что для местных жителей появится новая точка притяжения: в сквере на улице Марии Поливановой специалисты сделают уютную зону отдыха с детскими площадками и небольшой сценой для проведения районных мероприятий и праздников. Территорию дополнительно озеленят и установят скамейки. Работы по благоустройству планируется завершить в следующем году.

https://ria.ru/20220824/gorsluzhby-1811820895.html

https://ria.ru/20220823/vosstanovlenie-1811460540.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы