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Запах гари в Москве сместился с юго-запада на северо-восток - РИА Новости, 25.08.2022
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Запах гари в Москве сместился с юго-запада на северо-восток
Запах гари в Москве сместился с юго-запада на северо-восток - РИА Новости, 25.08.2022
Запах гари в Москве сместился с юго-запада на северо-восток
Запах гари в Москве ощущается теперь на северо-востоке, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T08:53
2022-08-25T10:41
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евгений тишковец
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Запах гари в Москве ощущается теперь на северо-востоке, передают корреспонденты РИА Новости.В предыдущие дни смог наблюдался в основном на юге и юго-западе, сегодня же гарью сильно пахнет в некоторых районах Северо-Восточного административного округа, видна легкая дымка."Условия погоды как на земле, так и на высотах до понедельника включительно будут благоприятствовать юго-восточной тяге ветров", — сказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Накануне специалисты предупредили, что из-за смены направления ветра в выходные дым от пожаров в Рязанской области снова придет в столицу.В Подмосковье сейчас отмечается повышенная концентрация загрязняющих веществ — в Подольске, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Химках, Домодедово, в Ленинском и Пушкинском округах превышение составляет 0,5-0,8 ПДК.Москвичи ощущают дым от горящих лесов с середины прошлой недели. По данным экстренных служб, в Рязанской области действуют шесть природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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россия, москва, московская область (подмосковье), владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евгений тишковец, природные пожары в россии
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимирская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Евгений Тишковец, Природные пожары в России
08:53 25.08.2022 (обновлено: 10:41 25.08.2022)
 
Запах гари в Москве сместился с юго-запада на северо-восток

Запах гари в четверг в Москве сместился с юго-запада на северо-восток

© РИА НовостиГарь и задымленность на северо-востоке Москвы вечером 24 августа
Гарь и задымленность на северо-востоке Москвы вечером 24 августа - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости
Гарь и задымленность на северо-востоке Москвы вечером 24 августа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Запах гари в Москве ощущается теперь на северо-востоке, передают корреспонденты РИА Новости.
В предыдущие дни смог наблюдался в основном на юге и юго-западе, сегодня же гарью сильно пахнет в некоторых районах Северо-Восточного административного округа, видна легкая дымка.
"Условия погоды как на земле, так и на высотах до понедельника включительно будут благоприятствовать юго-восточной тяге ветров", — сказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Накануне специалисты предупредили, что из-за смены направления ветра в выходные дым от пожаров в Рязанской области снова придет в столицу.
В Подмосковье сейчас отмечается повышенная концентрация загрязняющих веществ — в Подольске, Мытищах, Щелково, Электростали, Лобне, Красногорске, Котельниках, Коломне, Химках, Домодедово, в Ленинском и Пушкинском округах превышение составляет 0,5-0,8 ПДК.
Москвичи ощущают дым от горящих лесов с середины прошлой недели. По данным экстренных служб, в Рязанской области действуют шесть природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим ЧС.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:16
Смог в Москве
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Евгений ТишковецПриродные пожары в России
 
 
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