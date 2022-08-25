https://ria.ru/20220825/moldaviya-1812203022.html

Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов

Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов - РИА Новости, 25.08.2022

Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов

Бюджет министерства обороны Молдавии планируется увеличить на 14,6 миллиона леев (примерно на 754 тысячи долларов), таким образом в 2022 году он составит 1... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:36

2022-08-25T23:36

2022-08-25T23:36

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КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Бюджет министерства обороны Молдавии планируется увеличить на 14,6 миллиона леев (примерно на 754 тысячи долларов), таким образом в 2022 году он составит 1 миллиард 47,2 миллиона леев (примерно 54,2 миллиона долларов), заявили в четверг журналистам в пресс-службе оборонного ведомства.В среду правительство внесло соответствующие поправки в закон о государственном бюджете на 2022 год. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу созвал внеочередное заседание законодательного собрания, на котором депутаты должны утвердить изменения."Согласно законопроекту, ассигнования из государственного бюджета составят 1 047,2 миллиарда леев, а планировалось 1 032,6 миллиарда леев (примерно 53 миллиона долларов). Расходы на национальную оборону увеличатся на 1,4%, с 884,1 миллиона леев (примерно 45,6 миллиона долларов) до 896,8 миллиона леев (около 46,3 миллиона долларов)", - отметили в пресс-службе минобороны Молдавии.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета.При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.

https://ria.ru/20220824/moldaviya-1811913063.html

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, игорь гросу, лиз трасс, шарль мишель, молдавия, россия, великобритания, евросовет, нато