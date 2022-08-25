Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов
Минобороны Молдавии: страна увеличит бюджет ведомства почти на 800 тысяч долларов
КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Бюджет министерства обороны Молдавии планируется увеличить на 14,6 миллиона леев (примерно на 754 тысячи долларов), таким образом в 2022 году он составит 1 миллиард 47,2 миллиона леев (примерно 54,2 миллиона долларов), заявили в четверг журналистам в пресс-службе оборонного ведомства.
В среду правительство внесло соответствующие поправки в закон о государственном бюджете на 2022 год. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу созвал внеочередное заседание законодательного собрания, на котором депутаты должны утвердить изменения.
"Согласно законопроекту, ассигнования из государственного бюджета составят 1 047,2 миллиарда леев, а планировалось 1 032,6 миллиарда леев (примерно 53 миллиона долларов). Расходы на национальную оборону увеличатся на 1,4%, с 884,1 миллиона леев (примерно 45,6 миллиона долларов) до 896,8 миллиона леев (около 46,3 миллиона долларов)", - отметили в пресс-службе минобороны Молдавии.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета.
При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.
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