Рейтинг@Mail.ru
Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/moldaviya-1812203022.html
Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов
Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов - РИА Новости, 25.08.2022
Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов
Бюджет министерства обороны Молдавии планируется увеличить на 14,6 миллиона леев (примерно на 754 тысячи долларов), таким образом в 2022 году он составит 1... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:36
2022-08-25T23:36
в мире
игорь гросу
лиз трасс
шарль мишель
молдавия
россия
великобритания
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Бюджет министерства обороны Молдавии планируется увеличить на 14,6 миллиона леев (примерно на 754 тысячи долларов), таким образом в 2022 году он составит 1 миллиард 47,2 миллиона леев (примерно 54,2 миллиона долларов), заявили в четверг журналистам в пресс-службе оборонного ведомства.В среду правительство внесло соответствующие поправки в закон о государственном бюджете на 2022 год. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу созвал внеочередное заседание законодательного собрания, на котором депутаты должны утвердить изменения."Согласно законопроекту, ассигнования из государственного бюджета составят 1 047,2 миллиарда леев, а планировалось 1 032,6 миллиарда леев (примерно 53 миллиона долларов). Расходы на национальную оборону увеличатся на 1,4%, с 884,1 миллиона леев (примерно 45,6 миллиона долларов) до 896,8 миллиона леев (около 46,3 миллиона долларов)", - отметили в пресс-службе минобороны Молдавии.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета.При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.
https://ria.ru/20220824/moldaviya-1811913063.html
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
молдавия
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь гросу, лиз трасс, шарль мишель, молдавия, россия, великобритания, евросовет, нато
В мире, Игорь Гросу, Лиз Трасс, Шарль Мишель, Молдавия, Россия, Великобритания, Евросовет, НАТО
23:36 25.08.2022
 
Молдавия увеличит бюджет министерства обороны почти на 800 тысяч долларов

Минобороны Молдавии: страна увеличит бюджет ведомства почти на 800 тысяч долларов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 авг – РИА Новости. Бюджет министерства обороны Молдавии планируется увеличить на 14,6 миллиона леев (примерно на 754 тысячи долларов), таким образом в 2022 году он составит 1 миллиард 47,2 миллиона леев (примерно 54,2 миллиона долларов), заявили в четверг журналистам в пресс-службе оборонного ведомства.
В среду правительство внесло соответствующие поправки в закон о государственном бюджете на 2022 год. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу созвал внеочередное заседание законодательного собрания, на котором депутаты должны утвердить изменения.
Вечный огонь на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм
Вчера, 17:47
В Молдавии не зажгли вечный огонь на мемориале, где шли бои за Кишинев
"Согласно законопроекту, ассигнования из государственного бюджета составят 1 047,2 миллиарда леев, а планировалось 1 032,6 миллиарда леев (примерно 53 миллиона долларов). Расходы на национальную оборону увеличатся на 1,4%, с 884,1 миллиона леев (примерно 45,6 миллиона долларов) до 896,8 миллиона леев (около 46,3 миллиона долларов)", - отметили в пресс-службе минобороны Молдавии.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета.
При этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:00
"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии
 
В миреИгорь ГросуЛиз ТрассШарль МишельМолдавияРоссияВеликобританияЕвросоветНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала