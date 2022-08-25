https://ria.ru/20220825/mokritskaya-1812012321.html

Наталья Мокрицкая: кино нужно смотреть на большом экране

Наталья Мокрицкая: кино нужно смотреть на большом экране - РИА Новости, 25.08.2022

Наталья Мокрицкая: кино нужно смотреть на большом экране

День российского кино – профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа – в Российской Федерации будет отмечаться 27 августа. В преддверии РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T12:00

2022-08-25T12:00

2022-08-25T12:01

интервью

россия

эльдар рязанов

пон чжун хо

дмитрий дьяченко

москва

москино

зарядье

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День российского кино – профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа – в Российской Федерации будет отмечаться 27 августа. В преддверии этой даты генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая рассказала в интервью РИА Новости о том, как на отрасль повлияли пандемия коронавируса и санкции, идет ли импортозамещение американских и европейских картин, и какие мероприятия готовит для зрителя "Москино". Беседовала Ольга Овчинникова.– Наталья Витальевна, вы занимаете пост директора "Москино" почти два года, это срок выпал на непростое время коронавируса и санкций. Что изменилось в отрасли за это время? Что из намеченных планов удалось сделать?– Время действительно выдалось непростое. Хотя какие времена бывают простыми? Пандемия всех испытала на прочность. Мы в одночасье оказались в новых условиях, к которым не были готовы, полностью изменился привычный порядок вещей. Новая реальность потребовала от нас принятия нестандартных решений, поиска новых возможностей. Было очень непросто – и организационно, и финансово. Но мы справились. Ограничения в сложившейся ситуации были мерой оправданной и необходимой. Ведь самое главное – это здоровье людей. Кино во все времена было любимым способом проведения досуга москвичей, оно дарило людям радость. И ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы оно стало источником опасности. Но даже в период ограничений мы активно и плодотворно работали – придумывали и реализовывали яркие кинособытия, открывали новые киноклубы, проводили фестивали, юбилейные вечера, творческие встречи. Мы даже приняли участие в крупном международном мероприятии. С большим успехом прошел фестиваль Московского кино в Дубае в рамках Экспо-2021.Особенной популярностью у наших зрителей пользовались в период пандемии и пользуются до сих пор наши летние кинотеатры "Москино Музеон", "Москино Сокольники", "Москино Фили". Короткое московское лето пролетает стремительно. И с наступлением теплых дней горожане стремятся выбраться на природу. Поэтому кинопоказы на открытых площадках города – один из любимых форматов кинопросмотров. В репертуаре наших киноплощадок – авторское кино, новинки проката, советская и российская классика, фестивальные картины, фильмы из золотого фонда мирового кинематографа. Показы зарубежных картин можно будет посмотреть на языке оригинала с субтитрами. Одним словом, каждый, даже самый искушенный зритель, найдет у нас что-то на свой вкус.С уходом с российского рынка крупных мейджоров мы очень внимательно работаем с нашим контентом. "Москино" существенно отличается от любой коммерческой сети своим непохожим репертуаром – у нас большой процент авторского кино и картин ограниченного проката, фильмы на языке оригинала – и мероприятиями: бесплатные показы старых советских фильмов, встречи с режиссерами и лекции кинокритиков, фестивали, недели национального кино совместно с посольствами и культурными центрами, показы, приуроченные к городским и государственным праздникам. Кстати, "Москино" владеет вторым по величине, после Госфильмофонда, фильмофондом – почти пять тысяч копий картин на пленке, которые мы показываем в рамках программы "Синематека". Пленочные киносеансы тоже наше отличие, коммерческие кинотеатры не имеют возможности делать подобные показы.– Повлиял ли коронавирус на отрасль? Хорошо или плохо? Трудно ли было во время ограничений?– Конечно, повлиял. Было трудно, не скрою. В период изоляции люди стали активнее смотреть фильмы на онлайн платформах, используя для этого ноутбуки, компьютеры, планшеты, даже телефоны. Кинопросмотр от явления массового стал постепенно трансформироваться в явление индивидуальное. Я искренне убеждена, что кино нужно смотреть на большом экране в кинотеатре. Именно для этого его и снимают режиссеры. Даже сама локация для кинопоказа содержит в названии слово "театр" – место для демонстрации зрелища. А кино – один из самых зрелищных видов искусства. Были опасения, начнет ли возвращаться зритель в кинотеатры после снятия ограничений, и как быстро это начнет происходить. Происходило это постепенно, медленно. Но зрители очень соскучились по кино, по кинотеатральной атмосфере, по ритуалу похода в кинотеатр.– Как повлияли на киноиндустрию санкции? Вырос ли интерес к отечественным картинам?– Санкции поставили киноиндустрию в совершенно новые условия. Сейчас еще рано делать выводы о динамике интереса к отечественным картинам. До недавнего времени их доля в прокате была гораздо скромнее зарубежных фильмов. Многое зависит от качества российского контента. Определенно, у отечественного кино есть свой зритель. Будем надеяться, что в ближайшее время наши кинематографисты порадуют нас конкурентоспособными киноновинками.– Считали убытки от коронавируса и санкций? И помогли ли меры правительства Москвы восстановить прибыть?– Московское кино – государственное бюджетное учреждение культуры, и целью нашей деятельности не является получение коммерческой прибыли. Тем не менее, для нас важны наши внебюджетные доходы.Они существенно сократились, иначе и быть не могло, принимая во внимание сложившуюся ситуацию. Благодаря правительству Москвы мы имеем возможность воплощать в жизнь наши идеи и выполнять нашу основную миссию – способствовать кинообразованию и кинопросвещению наших зрителей. Но "Москино" – не только сеть кинотеатров и кинособытия. С 2018 года наша организация содействует в подготовке и проведении съемок на территории и объектах города Москвы, обеспечивает работу Московской кинокомиссии. Комиссия призвана содействовать съемкам в столице и помогать при выборе локаций, рекомендовать аккредитованные продакшн-компании и стимулировать отечественных и зарубежных производителей в создании фильмов о современной Москве. В конце июля был объявлен список картин, которые получат финансовую поддержку за создание образа Москвы в кино. Гранты от правительства Москвы получили шесть картин. Самый крупный из них составил 10 миллионов. Также правительством Москвы объявлены меры поддержки, направленные на сохранение устойчивого развития отечественной отрасли кино в городе Москве. Это своевременная и актуальная мера. Кинобизнес приспосабливается к новым условиям, и чрезвычайно важно на этом этапе дать отрасли правильный сигнал.– Как идет импортозамещение и есть ли картины по параллельному импорту? Замещается ли недостаток фильмов картинами из Китая, Индии и других стран? Ведутся ли переговоры этом направлении? Стоит ли ждать в будущем премьер?– В нынешней ситуации мы относимся к своей деятельности не как к бизнесу, а как к социально-культурному и образовательному проекту, направленному на просвещение. Мы планируем инициировать серию специальных программ – познавательных, научных, семейных, детских. Мы будем показывать фильмы из сокровищницы советской и мировой классики. Постараемся дать новое дыхание повторному прокату. В сложные времена люди нуждаются в нравственной опоре, в базовых ценностях, в непреложных истинах, которые могут сплотить. И мы можем удовлетворить эту потребность. Например, у нас большим успехом пользуются заседания военно-патриотического клуба.Отсутствие американских и европейских фильмов мы планируем восполнить за счет показа лучших картин из других стран — китайских, индийских, мексиканских, корейских, турецких, тайских и других. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно. Нужно восстанавливать связи с крупнейшими азиатскими студиями. Режиссерам из этой части света есть, что предложить зрителям. В их числе – блокбастеры, которые покорили европейцев и американцев. Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. В 2020 году лента получила несколько "Оскаров". А недавно в числе лидеров мирового проката лидером оказался индийский исторический боевик "RRR", который обошел даже "Бэтмена".– Ранее сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" якобы запустили показы "кинопродуктов", которые включают российский фильм и "зарубежные видеоматериалы". Как вы в целом оцениваете такую идею, чтобы показывать российскому зрителю 2-в-1?– Как вы, наверное, знаете киносети сами отказались от показа так называемых кинопродуктов буквально сразу же, после того, как озвучили эту идею. "Москино" – государственное учреждение, и мы работаем строго в рамках правового поля, установленного законодательством РФ. Искать выход из любого, даже самого сложного положения нужно только в русле действующих правовых норм. И никак иначе.– Какие сегодня тренды в кино? Что любит зритель? Трансформировался ли вкус, может, в моду вошло авторское кино?– Тренд всегда один – хорошее кино. У "Москино" есть свой зритель. Мы – сеть районных кинотеатров, и к нам не редко ходят целыми поколениями. Когда-то в кинотеатр ходили дети, они вырастали и приводили своих детей, а те в свою очередь – своих. Так образовывались целые кинозрительские династии. Но все равно публика очень разная. Есть киногурманы и синефилы, есть поклонники зарубежного кино, которые смотрят фильмы исключительно на языке оригинала, есть приверженцы старых советских фильмов, мировой киноклассики, анимации для взрослых. Но всех их объединяет одно – они любят кино и пытаются в нем разбираться. А это очень важно.Возьмем, к примеру, авторское кино. Авторский кинематограф во все времена был основой великого советского и российского кино. Сегодня он оказался в сложной ситуации, став заложником процессов, далеких от искусства. В зрительской среде утрачены традиции киносмотрения сложного кино. Аудиторию надо заново учить смотреть авторские фильмы, разбираться в их структуре, поэтике, символизме, законах создания, особенностях визуального ряда. В этих условиях принято решение о проведении Форума авторского кино "Зимний", где будут показаны лучшие авторские фильмы последнего киносезона. Кинофорум призван стать авторитетной площадкой для экспертной оценки отечественной киноиндустрии с позиций актуальных тенденций, определяющих развитие современного кино в мире. Форум пройдет со 2 по 9 декабря 2022 года в кинотеатре "Художественный" при поддержке министерства культуры Российской Федерации и "Москино". В рамках фестиваля для зрителей организуют специальные лекции, способствующие популяризации и возрождению интереса к авторскому кинематографу. На них известные кинематографисты на конкретных примерах разберут особенности жанра, научат зрителей правильно смотреть и понимать авторское кино. Параллельно с фестивалем на базе кинотеатра "Художественный" пройдет смотр ведущих столичных киношкол.– Ваш зритель – он какой? Могли бы составить общий портрет?– Он очень разный. Но это зритель думающий, ищущий, умеющий ценить прекрасное. И, конечно, безоглядно и безоговорочно любящий кино.– Какие есть планы развития московского кино? Какие планы по мероприятиям на осень? Какие премьеры нас ждут уже в этом году, а какие в следующем?– У "Москино" в этом году юбилей. Нам исполнилось 90 лет. Мы – одна из старейших культурных институций столицы, и это накладывает на нас определенную ответственность. Тридцатого июля в парке "Зарядье" состоялся большой концерт "В главной роли – Москва", посвященный этому событию. Он стал музыкальным воплощением кинематографической летописи столицы. В сопровождении оркестра прозвучали песни из всеми любимых фильмов, которые исполнили звезды отечественного театра и кино. Как и любой именинник, мы подвели промежуточные итоги и определились с ближайшими и перспективными планами. Мы полны сил, энергии и решимости развивать наше любимое "Москино", показывать москвичам хорошие фильмы.Совсем скоро нас ждет главное кинособытие года – "Ночь кино". Двадцать седьмого августа она пройдет в Москве уже в седьмой раз. В этом году она совпадает с Днем российского кино – профессиональным праздником отечественных кинематографистов. "Москино" предлагает всем желающим бесплатно посмотреть лучшие образцы зарубежного и отечественного кино на больших экранах. Зрители увидят участников и призеров международных кинофестивалей, эксклюзивные премьеры, жанровые и авторские картины последних лет из разных уголков мира, нестареющую советскую классику, фильмы-лидеры отечественного проката, знаковые документальные ленты, популярные подборки сериалов и подборки короткометражного кино.Тематической доминантой предстоящей акции станет специальная программа, приуроченная к 95-летию со дня рождения кинорежиссера Эльдара Рязанова. "Ночь кино" традиционно пройдет более чем на ста двадцати площадках – в кинотеатрах, культурных центрах, парках, музеях. Специальными событиями программы станут показы фильмов Эльдара Рязанова с пленки 35 миллиметров в нестандартных для кинопоказа местах: музее-заповеднике "Коломенское", Зоологическом музее МГУ, автомузее "Автомобили Мира"."Ночь кино" откроет киноконцерт в кинотеатре "Художественный", приуроченный к 95-летию со дня рождения выдающегося российского кинорежиссера Эльдара Рязанова, "Великому сказочнику и певцу Москвы посвящается…". В программе – наиболее яркие и известные песни из фильмов мэтра в исполнении популярных артистов театра и кино в сопровождении музыкального коллектива. Юбилейную программу продолжит ретроспектива самых "московских" фильмов мастера, которую зрители смогут увидеть сразу на нескольких центральных площадках "Ночи кино" – в кинотеатрах "Москино Космос" и "Москино Салют", киноклубе "Эльдар", кинотеатре "Иллюзион", Российской государственной библиотеке. Рязанов жил в Москве, любил Москву и здесь же снимал свои фильмы. В его картинах в полной мере отразилось, как менялась столица на протяжении нескольких десятилетий, оставаясь при этом самой собой. На один вечер на большие экраны вернутся всеми любимые "Зигзаг удачи", "Дайте жалобную книгу!", "Старики-разбойники", "Девушка без адреса", "Человек ниоткуда".В кинотеатре "Москино Космос" пройдет премьера грандиозного документального музыкального проекта "Город Музыки" от онлайн-кинотеатра KION. Этот фильм – яркий портрет Москвы и своего рода документальный мюзикл, сотканный из звуков, слов и эмоций музыкантов и композиторов. "Марафон сериалов" от ТНТ предложит вниманию зрителей не только хиты популярного телеканала, но и самые ожидаемые премьеры. Для детей подготовлена специальная анимационная программа памяти художника-мультипликатора Леонида Щварцмана. Министерство культуры России и Фонд кино традиционно покажут на московских киноплощадках самые популярные отечественные фильмы этого года: "Чемпион мира" Алексея Сидорова, "Пара из будущего" Алексея Нужного, "Последний богатырь: Посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко.Третьего сентября ко дню города в 11.00 в кинотеатре "Москино Космос" будет дан старт масштабному социально-культурному и образовательному проекту Москино и ГК "Рики" для молодых родителей с детьми "Малышарики идут в Москино". Этот проект – серия лекций психологов, педагогов и педиатров на актуальные для пап и мам темы, объединенные с анимационными кинопоказами. Основная идея – помочь молодым родителям в вопросах воспитания и развития детей раннего возраста, повысить педагогическую культуру в семьях. Встречи будут проходить ежемесячно в кинотеатре "Москино Космос" в 11.00 утра в течение 45 минут в формате родительского киноклуба, который в последнее время обретает второе дыхание. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте "Москино". Уникальность мероприятия заключается в объединении сразу двух аудиторий: родителей и малышей. Такой подход позволяет решить сразу две задачи: построить конструктивный диалог специалистов со взрослыми и адаптировать малышей в незнакомом для них кинотеатральном пространстве. В перспективе планируется расширить географию проекта и привлечь к участию сразу несколько кинотеатров "Москино". Но уже сейчас, оценивая высокую востребованность такого формата, мы приняли решение о трансляции заседаний родительского киноклуба в формате видео-лекций в кинотеатрах "Москино", традиционно имеющих детскую и родительскую аудиторию: "Москино Березка", "Москино Тула", "Москино Искра".Продолжит свою работу кинофорум к 100-летию СССР. Зрители увидят фильмы таджикской, белорусской, латвийской, грузинской, туркменской. украинской, армянской и российской кинематографий: "Сказание о Рустаме", "Слуги дьявола", "Ашик Кериб", "Далекая невеста", "Дикая охота короля Стаха", "Цветок на камне" и другие. Завершится форум большим киноконцертом в декабре в кинотеатре "Москино Космос".Также мы планируем активно присутствовать на праздничной карте города ко дню 875-летия Москвы, 10 и 11 сентября будем делать серию киномероприятий в парке "Зарядье".– Вы уже затронули тему летнего сезона в "Москино" с показами под открытым небом. Когда он завершится? Сколько человек уже посетили эти площадки?– Летние кинотеатры – наша гордость. Как и в 2021 году, в нынешнем сезоне их три: "Москино Музеон", "Москино Сокольники", "Москино Фили". Они закончат работу в середине сентября, но уже сейчас понятно, что "летники" отработали с рекордными показателями, оставив далеко позади наши "зимники". В прошлом пандемийном году они просто нас спасли. Несмотря на то, что в самый разгар сезона по распоряжению Ропотребнадзора мы их закрывали, они все равно стали самыми востребованными площадками "Москино" в 2021 году.Этим летом сразу несколько кинопоказов прошли с полным аншлагом. Сразу на несколько сеансов билеты выкупали полностью. И это во всех трех летних кинотеатрах. Как нам кажется, секрет успеха – правильно подобранный репертуар и совершенно неповторимая атмосфера киноплощадки на открытом воздухе. Зритель голосует за наши летники не только рублем, выкупая билеты. В прошлом году по результатам голосования в проекте "Активный гражданин" за самый комфортный кинотеатр под открытым небом в парках Москвы, победителем стал "Москино Музеон".– В прошлом году был открыт после реконструкции кинотеатр "Художественный". Стал ли он новым местом притяжения? Интересует ли он молодежь, или в основном приходят люди постарше?– "Художественный" – наши друзья и партнеры. В соответствии с нашими социальными обязательствами мы проводим в "Художественном" 30 мероприятий в год. Так, например, к 800-летию со дня рождения русского святого мы показали там с пленки картину "Александр Невский" Сергея Эйзенштейна. В "Художественном" прошли фестивали "Кино хорошего человека" и "СССР – страна победившего феминизма: женщины снимают". Юбилейный вечер Юрия Норштейна, вечера памяти Юлиана Семенова и Эдуарда Назарова, премия операторского искусства "Белый квадрат" и кинопремия "Восток – Запад"; на его сцене стартовал кинофорум к 100-летию СССР. В старейшем московском кинотеатре пройдет открытие предстоящей "Ночи кино". Он станет одной из площадок ММКФ, здесь же в декабре откроется новый фестиваль авторского кино "Зимний". На мероприятия "Москино" в "Художественный" приходят люди разных поколений. И молодежи среди них довольно много.

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https://ria.ru/20220818/sibir-1810440171.html

https://ria.ru/20220818/geografiya-1809965169.html

https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351783.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220816/kino-1809941308.html

https://ria.ru/20220815/yakutsk-1809610650.html

https://ria.ru/20220810/kinoproekty-1808506798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, эльдар рязанов, пон чжун хо, дмитрий дьяченко, москва, москино, зарядье, ссср, госфильмофонд рф, наталья мокрицкая