https://ria.ru/20220825/mishustin-1812180433.html

Мишустин назвал сотрудничество с Минском лучшим ответом на санкции Запада

Мишустин назвал сотрудничество с Минском лучшим ответом на санкции Запада - РИА Новости, 25.08.2022

Мишустин назвал сотрудничество с Минском лучшим ответом на санкции Запада

Формирование общего экономического и социального пространства в рамках Союзного государства России и Белоруссии станет лучшим ответом на западные незаконные... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T19:58

2022-08-25T19:58

2022-08-25T19:58

владимир путин

александр лукашенко

россия

москва

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ЧОЛПОН-АТА, 25 авг - РИА Новости. Формирование общего экономического и социального пространства в рамках Союзного государства России и Белоруссии станет лучшим ответом на западные незаконные санкции, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко."Заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень и сформировать общее экономическое и социальное пространство в рамках Союзного государства. Это станет лучшим ответом на незаконные санкции, которые против нас вводят", - сказал Мишустин на встрече с Головченко."Запад сегодня усиливает санкционное давление на наши страны. Недружественные государства преследуют цель отрезать нас от логистических цепочек и международной финансовой системы, разорвать производственные связи и в конечном счете ухудшить качество жизни наших граждан", - продолжил Мишустин. Он отметил, что в этих условиях Москва предлагает "наращивать скоординированные меры для защиты экономической безопасности и технологического суверенитета России и Белоруссии". Российский премьер обратил внимание на рост объемов транзитных поставок белорусских экспортных грузов через территорию России. Мишустин также передал наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина его белорусскому коллеге Александру Лукашенко.В свою очередь Головченко заявил, что экономики двух стран "демонстрируют неплохие результаты в преломлении на то ожесточеннейшее и остервенелое давление, которое на нас оказывается". "Показатели работы наших экономик за полгода показывают, что мы выдерживаем это давление и, более того, смогли уже к нему адаптироваться", - добавил он.Головченко отметил рост транзита белорусских товаров через Россию. "Более того, у нас есть планы наращивания объемов по отгрузке, тем более что подготовлено к подписанию следующее соглашение о развитии перевозок грузов через транспортные коридоры, которые проходят по территории наших стран. Это будет касаться уже южного региона", - сказал он в связи с этим.Белорусский премьер рассказал, что к подписанию подготовлены и другие документы, которые касаются сотрудничества в области микроэлектроники и электронного машиностроения, о признании технологических операций на территории Союзного государства, единой промышленной политике.

https://ria.ru/20220824/gosdolg-1811831830.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, александр лукашенко, россия, москва