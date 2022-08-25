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МИД иронично прокомментировал видео с нетрезвым сотрудником посольства США
МИД иронично прокомментировал видео с нетрезвым сотрудником посольства США - РИА Новости, 25.08.2022
МИД иронично прокомментировал видео с нетрезвым сотрудником посольства США
МИД России опубликовал в своем Telegram-канале видео с нетрезвым охранником посольства США и в шутку призвал Госдепартамент "доплачивать сотрудникам за... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T19:32
2022-08-25T19:32
2022-08-25T22:09
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. МИД России опубликовал в своем Telegram-канале видео с нетрезвым охранником посольства США и в шутку призвал Госдепартамент "доплачивать сотрудникам за невыносимые условия работы".Ранее в российских Telegram-каналах появились видео с нетрезвым мужчиной, который в 05:00 пытался пройти в посольство США в Москве. По данным каналов, это охранник посольства Наварро Николас Сторми 1995 года рождения, кадровый морской пехотинец.МИД России разместил в своем канале трехминутный ролик с этим мужчиной.Ролик также разместила у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наварро one love", — написала она.
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Нетрезвый сотрудник посольства США
Нетрезвый сотрудник посольства США
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В мире, Россия, США, Государственный департамент США
19:32 25.08.2022 (обновлено: 22:09 25.08.2022)
МИД иронично прокомментировал видео с нетрезвым сотрудником посольства США
МИД призвал Госдеп доплачивать сотрудникам после видео с пьяным охранником посольства