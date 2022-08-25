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В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html
В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник
В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022
В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник
Российские силовики предотвратили подрыв линии электропередачи в районе Акимовки в пригороде Мелитополя, сообщил РИА Новости источник в российских силовых... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:12
2022-08-25T23:53
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
мелитополь
энергодар
херсон
запорожская аэс
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Российские силовики предотвратили подрыв линии электропередачи в районе Акимовки в пригороде Мелитополя, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.При закладке СВУ использовалось взрывчатое вещество американского производства С-4 с детонатором и часовым механизмом.Накануне украинские террористы, используя несколько килограммов взрывчатки, взорвали один из опорных столбов в пригороде Мелитополя. В результате ЛЭП получила повреждения, но разрушить полностью ее не удалось. Последствия диверсии прибывшим на место ремонтным бригадам удалось оперативно устранить.В тоже время украинские войска продолжают регулярно обстреливать территорию Запорожской АЭС и Энергодар. Ранее в результате очередного обстрела сработала автоматическая аварийная система и были отключены два энергоблока. В связи с этим Мелитополь, Херсон и Энергодар оставались без электроснабжения на протяжении нескольких часов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220825/zaes-1812144551.html
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в мире, жкх, мелитополь, энергодар, херсон, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Мелитополь, Энергодар, Херсон, Запорожская АЭС
22:12 25.08.2022 (обновлено: 23:53 25.08.2022)
 
В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник

Источник: российские силовики предотвратили подрыв ЛЭП в пригороде Мелитополя

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Российские силовики предотвратили подрыв линии электропередачи в районе Акимовки в пригороде Мелитополя, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

"Оперативная группа прибыла к одной из ЛЭП в районе Акимовки после обращения местных жителей, которые сообщили, что заметили группу подозрительных лиц. К моменту приезда оперативной группы сработало одно взрывное устройство. Еще три устройства удалось обезвредить", — рассказал собеседник агентства.

При закладке СВУ использовалось взрывчатое вещество американского производства С-4 с детонатором и часовым механизмом.
Накануне украинские террористы, используя несколько килограммов взрывчатки, взорвали один из опорных столбов в пригороде Мелитополя. В результате ЛЭП получила повреждения, но разрушить полностью ее не удалось. Последствия диверсии прибывшим на место ремонтным бригадам удалось оперативно устранить.
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Два энергоблока Запорожской АЭС отключились от сети после удара ВСУ
В тоже время украинские войска продолжают регулярно обстреливать территорию Запорожской АЭС и Энергодар. Ранее в результате очередного обстрела сработала автоматическая аварийная система и были отключены два энергоблока. В связи с этим Мелитополь, Херсон и Энергодар оставались без электроснабжения на протяжении нескольких часов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХМелитопольЭнергодарХерсонЗапорожская АЭС
 
 
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