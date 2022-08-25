https://ria.ru/20220825/melitopol-1812197226.html

В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник

В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник - РИА Новости, 25.08.2022

В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник

Российские силовики предотвратили подрыв линии электропередачи в районе Акимовки в пригороде Мелитополя, сообщил РИА Новости источник в российских силовых... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:12

2022-08-25T22:12

2022-08-25T23:53

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

мелитополь

энергодар

херсон

запорожская аэс

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Российские силовики предотвратили подрыв линии электропередачи в районе Акимовки в пригороде Мелитополя, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.При закладке СВУ использовалось взрывчатое вещество американского производства С-4 с детонатором и часовым механизмом.Накануне украинские террористы, используя несколько килограммов взрывчатки, взорвали один из опорных столбов в пригороде Мелитополя. В результате ЛЭП получила повреждения, но разрушить полностью ее не удалось. Последствия диверсии прибывшим на место ремонтным бригадам удалось оперативно устранить.В тоже время украинские войска продолжают регулярно обстреливать территорию Запорожской АЭС и Энергодар. Ранее в результате очередного обстрела сработала автоматическая аварийная система и были отключены два энергоблока. В связи с этим Мелитополь, Херсон и Энергодар оставались без электроснабжения на протяжении нескольких часов.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220825/zaes-1812144551.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мелитополь

энергодар

херсон

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, мелитополь, энергодар, херсон, запорожская аэс