22:12 25.08.2022 (обновлено: 23:53 25.08.2022)
В пригороде Мелитополя предотвратили подрыв ЛЭП, сообщил источник
Источник: российские силовики предотвратили подрыв ЛЭП в пригороде Мелитополя
Военнослужащие ДНР. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Российские силовики предотвратили подрыв линии электропередачи в районе Акимовки в пригороде Мелитополя, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"Оперативная группа прибыла к одной из ЛЭП в районе Акимовки после обращения местных жителей, которые сообщили, что заметили группу подозрительных лиц. К моменту приезда оперативной группы сработало одно взрывное устройство. Еще три устройства удалось обезвредить", — рассказал собеседник агентства.
При закладке СВУ использовалось взрывчатое вещество американского производства С-4 с детонатором и часовым механизмом.
Накануне украинские террористы, используя несколько килограммов взрывчатки, взорвали один из опорных столбов в пригороде Мелитополя. В результате ЛЭП получила повреждения, но разрушить полностью ее не удалось. Последствия диверсии прибывшим на место ремонтным бригадам удалось оперативно устранить.
В тоже время украинские войска продолжают регулярно обстреливать территорию Запорожской АЭС и Энергодар. Ранее в результате очередного обстрела сработала автоматическая аварийная система и были отключены два энергоблока. В связи с этим Мелитополь, Херсон и Энергодар оставались без электроснабжения на протяжении нескольких часов.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.