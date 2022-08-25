https://ria.ru/20220825/melitopol-1812065003.html
Жители Мелитополя остались без света
Жители Мелитополя остались без света - РИА Новости, 25.08.2022
Жители Мелитополя остались без света
Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не названы, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:20
2022-08-25T13:20
2022-08-25T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не названы, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов."Весь Мелитополь без электричества", - написал он в своем Telegram-канале.Причины произошедшего пока не названы.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220825/gorlovka-1811991658.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область
13:20 25.08.2022 (обновлено: 13:23 25.08.2022)
Жители Мелитополя остались без света
Член Запорожской ВГА Рогов сообщил, что весь Мелитополь остался без электричества