Рейтинг@Mail.ru
Жители Мелитополя остались без света - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/melitopol-1812065003.html
Жители Мелитополя остались без света
Жители Мелитополя остались без света - РИА Новости, 25.08.2022
Жители Мелитополя остались без света
Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не названы, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:20
2022-08-25T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802812870_0:0:3228:1815_1920x0_80_0_0_d422edf81fac3774df75eef129ee79c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не названы, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов."Весь Мелитополь без электричества", - написал он в своем Telegram-канале.Причины произошедшего пока не названы.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220825/gorlovka-1811991658.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802812870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ccba4dc18b72b2e7a42c3dc89c49a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область
13:20 25.08.2022 (обновлено: 13:23 25.08.2022)
 
Жители Мелитополя остались без света

Член Запорожской ВГА Рогов сообщил, что весь Мелитополь остался без электричества

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкСтела на въезде в город Мелитополь
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в город Мелитополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не названы, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.
"Весь Мелитополь без электричества", - написал он в своем Telegram-канале.
Причины произошедшего пока не названы.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
08:52Специальная военная операция на Украине
После обстрела Горловки со стороны ВСУ десять поселков остались без света
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала