https://ria.ru/20220825/melitopol-1812065003.html

Жители Мелитополя остались без света

Жители Мелитополя остались без света - РИА Новости, 25.08.2022

Жители Мелитополя остались без света

Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не названы, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:20

2022-08-25T13:20

2022-08-25T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения, причины не названы, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов."Весь Мелитополь без электричества", - написал он в своем Telegram-канале.Причины произошедшего пока не названы.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220825/gorlovka-1811991658.html

мелитополь

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мелитополь, запорожская область