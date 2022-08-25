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Собянин: в Рязанской области устроили мощную защитную полосу против пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
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Собянин: в Рязанской области устроили мощную защитную полосу против пожаров
Собянин: в Рязанской области устроили мощную защитную полосу против пожаров - РИА Новости, 25.08.2022
Собянин: в Рязанской области устроили мощную защитную полосу против пожаров
Более мощная защитная полоса устроена на местах пожара в Рязанской области, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения региона. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:19
2022-08-25T15:01
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
рязанская область
сергей собянин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Более мощная защитная полоса устроена на местах пожара в Рязанской области, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения региона."Ключевая техника - это авиационная техника, которая здесь работает, техника МЧС, министерства природных ресурсов. Сегодня дополнительно должны прибыть авиационная техника, Росгвардия. Самая ключевая, пожалуй, техника, это тяжёлые бульдозеры, которые делают опашку, минерализованные полосы, за счет чего и удаётся локализовать пожар. Сегодня здесь точно тоже беспрецедентное количество такой техники, около 30 единиц, - это большие бульдозеры тяжелые, которые как раз очень быстро и оперативно создают такие разрывы, тем не менее, даже они не всегда помогают, потому что первая полоса на севере, она была пройдена огнём, и мы сейчас устраиваем вторую полосу, более мощную защиту", - сказал Собянин.Мэр уточнил, что в каждом поселении практически стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населённые пункты: это и пожарные, и гражданская техника. В целом эта группировка около 9 тысяч человек."И тем не менее я не скажу, что такая радужная обстановка. Пожар очень сильный, верховые пожары, когда идет такой мощный ветер, они перескакивают через лесозащитные полосы, за счет этого происходит расширение пожара, причем значительное. Мы надеемся, сейчас вот концентрация сил и две лесозащитные минерализованные полосы, которые созданы, все-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за 1-2 дня ещё увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная", - сказал Собянин.Он выразил надежду, что в течение одного-двух дней пожар будет локализован и потом потушен.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, рязанская область, сергей собянин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Рязанская область, Сергей Собянин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
14:19 25.08.2022 (обновлено: 15:01 25.08.2022)
 
Собянин: в Рязанской области устроили мощную защитную полосу против пожаров

Собянин заявил, что на местах пожара в Рязанской области более мощная защитная полоса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Более мощная защитная полоса устроена на местах пожара в Рязанской области, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения региона.
"Ключевая техника - это авиационная техника, которая здесь работает, техника МЧС, министерства природных ресурсов. Сегодня дополнительно должны прибыть авиационная техника, Росгвардия. Самая ключевая, пожалуй, техника, это тяжёлые бульдозеры, которые делают опашку, минерализованные полосы, за счет чего и удаётся локализовать пожар. Сегодня здесь точно тоже беспрецедентное количество такой техники, около 30 единиц, - это большие бульдозеры тяжелые, которые как раз очень быстро и оперативно создают такие разрывы, тем не менее, даже они не всегда помогают, потому что первая полоса на севере, она была пройдена огнём, и мы сейчас устраиваем вторую полосу, более мощную защиту", - сказал Собянин.
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"И тем не менее я не скажу, что такая радужная обстановка. Пожар очень сильный, верховые пожары, когда идет такой мощный ветер, они перескакивают через лесозащитные полосы, за счет этого происходит расширение пожара, причем значительное. Мы надеемся, сейчас вот концентрация сил и две лесозащитные минерализованные полосы, которые созданы, все-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за 1-2 дня ещё увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная", - сказал Собянин.
Он выразил надежду, что в течение одного-двух дней пожар будет локализован и потом потушен.
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