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Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве"
Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве" - РИА Новости, 25.08.2022
Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве"
Известный по роли Оби-Вана Кеноби во франшизе "Звездные войны", Юэн Макгрегор исполнит главную роль в британском сериале "Джентльмен в Москве", сообщает... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:52
2022-08-25T18:52
2022-08-25T18:52
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Известный по роли Оби-Вана Кеноби во франшизе "Звездные войны", Юэн Макгрегор исполнит главную роль в британском сериале "Джентльмен в Москве", сообщает Deadline.Действие будет разворачиваться в послереволюционной России. Макгрегор сыграет роль графа Александра Ростова, который вместо смертной казни приговорен советскими властями к заключению в комнате на чердаке в гостинице "Метрополь" на Театральной площади. Параллельно сюжет сериала осветит поворотные моменты в истории СССР на протяжении нескольких десятилетий.Сериал станет телевизионной адаптацией одноименного бестселлера американского писателя Амора Тоулза. Премьера состоится в 2023 году в Великобритании на стриминговом сервисе Paramount+.
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РИА Новости
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Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве"
Звезда "Звездных войн" Юэн Макгрегор сыграет графа Ростова в сериале "Джентльмен в Москве"