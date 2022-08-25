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Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве" - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
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Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве"
Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве" - РИА Новости, 25.08.2022
Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве"
Известный по роли Оби-Вана Кеноби во франшизе "Звездные войны", Юэн Макгрегор исполнит главную роль в британском сериале "Джентльмен в Москве", сообщает... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T18:52
2022-08-25T18:52
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Известный по роли Оби-Вана Кеноби во франшизе "Звездные войны", Юэн Макгрегор исполнит главную роль в британском сериале "Джентльмен в Москве", сообщает Deadline.Действие будет разворачиваться в послереволюционной России. Макгрегор сыграет роль графа Александра Ростова, который вместо смертной казни приговорен советскими властями к заключению в комнате на чердаке в гостинице "Метрополь" на Театральной площади. Параллельно сюжет сериала осветит поворотные моменты в истории СССР на протяжении нескольких десятилетий.Сериал станет телевизионной адаптацией одноименного бестселлера американского писателя Амора Тоулза. Премьера состоится в 2023 году в Великобритании на стриминговом сервисе Paramount+.
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новости культуры, россия, ссср, великобритания, метрополь, кино и сериалы, звездные войны, юэн макгрегор, звезды
Культура, Новости культуры, Россия, СССР, Великобритания, Метрополь, Кино и сериалы, Звездные войны, Юэн Макгрегор, звезды
18:52 25.08.2022
 
Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве"

Звезда "Звездных войн" Юэн Макгрегор сыграет графа Ростова в сериале "Джентльмен в Москве"

© Lucasfilm Ltd. (2002)Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов"
Кадр из фильма Звездные войны: Эпизод II - Атака клонов
© Lucasfilm Ltd. (2002)
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Известный по роли Оби-Вана Кеноби во франшизе "Звездные войны", Юэн Макгрегор исполнит главную роль в британском сериале "Джентльмен в Москве", сообщает Deadline.
"Это замечательная и прекрасная история, и я очень рад сыграть такую потрясающую роль", — говорит актер.
Действие будет разворачиваться в послереволюционной России. Макгрегор сыграет роль графа Александра Ростова, который вместо смертной казни приговорен советскими властями к заключению в комнате на чердаке в гостинице "Метрополь" на Театральной площади.
Параллельно сюжет сериала осветит поворотные моменты в истории СССР на протяжении нескольких десятилетий.
Сериал станет телевизионной адаптацией одноименного бестселлера американского писателя Амора Тоулза. Премьера состоится в 2023 году в Великобритании на стриминговом сервисе Paramount+.
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