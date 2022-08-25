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Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве"

Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве" - РИА Новости, 25.08.2022

Звезда "Звездных войн" сыграет в британском сериале "Джентльмен в Москве"

Известный по роли Оби-Вана Кеноби во франшизе "Звездные войны", Юэн Макгрегор исполнит главную роль в британском сериале "Джентльмен в Москве", сообщает... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T18:52

2022-08-25T18:52

2022-08-25T18:52

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Известный по роли Оби-Вана Кеноби во франшизе "Звездные войны", Юэн Макгрегор исполнит главную роль в британском сериале "Джентльмен в Москве", сообщает Deadline.Действие будет разворачиваться в послереволюционной России. Макгрегор сыграет роль графа Александра Ростова, который вместо смертной казни приговорен советскими властями к заключению в комнате на чердаке в гостинице "Метрополь" на Театральной площади. Параллельно сюжет сериала осветит поворотные моменты в истории СССР на протяжении нескольких десятилетий.Сериал станет телевизионной адаптацией одноименного бестселлера американского писателя Амора Тоулза. Премьера состоится в 2023 году в Великобритании на стриминговом сервисе Paramount+.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, ссср, великобритания, метрополь, кино и сериалы, звездные войны, юэн макгрегор, звезды