12:15 25.08.2022 (обновлено: 17:03 25.08.2022)
Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса
Марин Ле Пен: Макрон солгал, назвав конфликт на Украине причиной экономического кризиса
© AP Photo / Daniel ColeМарин Ле Пен
© AP Photo / Daniel Cole
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт на Украине причиной экономического кризиса, по ее словам, кризис начался не этим летом.
"Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Он не датируется войной на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии", — написала в четверг Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.
Вчера, 14:18Макрон заявил об окончании "периода изобилия"
По ее словам, сейчас необходимо принять множество мер для защиты французов от последствий кризиса.
Накануне Макрон заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, украинского и климатического, и дефицитам продукции. Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.