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Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса - РИА Новости, 25.08.2022
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Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса
Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса - РИА Новости, 25.08.2022
Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса
Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T12:15
2022-08-25T17:03
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
марин ле пен
украина
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ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт на Украине причиной экономического кризиса, по ее словам, кризис начался не этим летом."Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Он не датируется войной на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии", — написала в четверг Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.По ее словам, сейчас необходимо принять множество мер для защиты французов от последствий кризиса.Накануне Макрон заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, украинского и климатического, и дефицитам продукции. Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, марин ле пен, украина
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Украина
12:15 25.08.2022 (обновлено: 17:03 25.08.2022)
 
Ле Пен обвинила Макрона во лжи о причинах экономического кризиса

Марин Ле Пен: Макрон солгал, назвав конфликт на Украине причиной экономического кризиса

© AP Photo / Daniel ColeМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Daniel Cole
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 авг — РИА Новости. Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон солгал, назвав конфликт на Украине причиной экономического кризиса, по ее словам, кризис начался не этим летом.
"Экономический кризис, ударивший по Франции, начался не этим летом. Он не датируется войной на Украине. Эммануэль Макрон солгал, скрыв правду от французов, и сегодня он объявляет о введении мер жесткой экономии", — написала в четверг Ле Пен в своем аккаунте в Twitter.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 14:18
Макрон заявил об окончании "периода изобилия"
По ее словам, сейчас необходимо принять множество мер для защиты французов от последствий кризиса.
Накануне Макрон заявил о конце "периода изобилия" и призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, украинского и климатического, и дефицитам продукции. Говоря о ситуации вокруг Украины, французский лидер заявил, что "свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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СМИ сообщили о тайной борьбе в ЕС из-за России
 
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