11:01 25.08.2022 (обновлено: 11:56 25.08.2022)
Макрон проводит встречу с главой МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС
Макрон проводит встречу с гендиректором МАГАТЭ для обсуждения миссии на ЗАЭС
© Pool/Alain JocardПрезидент Франции Эммануэль Макрон на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
© Pool/Alain Jocard
ПАРИЖ, 25 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг проводит встречу в Париже с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает Елисейский дворец.
Встреча Макрона и Гросси началась в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Стороны намерены обсудить модальности экспертной миссии МАГАТЭ, которая отправится на Запорожскую АЭС.
В пятницу президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Лидеры Франции и России отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ.
Как заявили в Елисейском дворце, по данным Франс Пресс, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию, и согласился на приезд экспертов через Украину.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.