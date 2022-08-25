Рейтинг@Mail.ru
Брянские специалисты восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР - РИА Новости, 25.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220825/lnr-1812202442.html
Брянские специалисты восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР
Брянские специалисты восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР - РИА Новости, 25.08.2022
Брянские специалисты восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР
Брянские специалисты восстановили теплотрассу и котельную многопрофильной больницы в подшефном городе Брянке в ЛНР, сообщил губернатор российского региона... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T23:25
2022-08-25T23:25
общество
жкх
брянка
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/75/1551257579_0:100:1500:944_1920x0_80_0_0_5e5cd4182029b0336e3052c171bde124.jpg
БРЯНСК, 25 авг - РИА Новости. Брянские специалисты восстановили теплотрассу и котельную многопрофильной больницы в подшефном городе Брянке в ЛНР, сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.Брянские специалисты помогают подготовить школы и детские сады к новому учебному году в Луганской Народной Республике, в городе Брянке, шефство над которым взял регион. Перед ними также стоит задача - до наступления холодов восстановить объекты коммунального хозяйства, отмечает губернатор."Брянсккоммунэнерго" уже завершило работы по прокладке теплотрассы к Брянковской центральной городской многопрофильной больнице. Это 800 метров сетей, отремонтирована котельная. Со следующей недели поставим в Брянку три блочные котельные", - написал Богомаз в Telegram.Брянке также передали технику - автогрейдер, фронтальный погрузчик, автомобильный кран, автомобиль УАЗ "Патриот", три мусоровоза, самосвал, трактор МТЗ с навесным дорожным оборудованием, коммунальное и дорожное оборудование и инструмент — газонокосилки, сварочные аппараты, бензопилы, бензогенераторы, мотопомпы, говорится в сообщении.Брянские власти отмечают, что все это для восстановления Брянки и ее возвращения к мирной жизни.
https://ria.ru/20220822/shkola-1811231867.html
брянка
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155125/75/1551257579_56:0:1445:1042_1920x0_80_0_0_831fc40e114f2d0cef85925b5dc67a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, брянка, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот
Общество, ЖКХ, Брянка, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот
23:25 25.08.2022
 
Брянские специалисты восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР

Богомаз: специалисты из Брянска восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР

© РИА Новости / Виталий БелоусовСварщик во время работы
Сварщик во время работы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сварщик во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 25 авг - РИА Новости. Брянские специалисты восстановили теплотрассу и котельную многопрофильной больницы в подшефном городе Брянке в ЛНР, сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.
Брянские специалисты помогают подготовить школы и детские сады к новому учебному году в Луганской Народной Республике, в городе Брянке, шефство над которым взял регион. Перед ними также стоит задача - до наступления холодов восстановить объекты коммунального хозяйства, отмечает губернатор.
"Брянсккоммунэнерго" уже завершило работы по прокладке теплотрассы к Брянковской центральной городской многопрофильной больнице. Это 800 метров сетей, отремонтирована котельная. Со следующей недели поставим в Брянку три блочные котельные", - написал Богомаз в Telegram.
Брянке также передали технику - автогрейдер, фронтальный погрузчик, автомобильный кран, автомобиль УАЗ "Патриот", три мусоровоза, самосвал, трактор МТЗ с навесным дорожным оборудованием, коммунальное и дорожное оборудование и инструмент — газонокосилки, сварочные аппараты, бензопилы, бензогенераторы, мотопомпы, говорится в сообщении.
Брянские власти отмечают, что все это для восстановления Брянки и ее возвращения к мирной жизни.
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 11:38
Астраханцы восстановят школу в селе Новая Астрахань ЛНР
 
ОбществоЖКХБрянкаЛуганская Народная РеспубликаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Патриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала