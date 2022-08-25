https://ria.ru/20220825/lnr-1812202442.html

Брянские специалисты восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР

Брянские специалисты восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР - РИА Новости, 25.08.2022

Брянские специалисты восстановили котельную больницы в городе Брянке в ЛНР

Брянские специалисты восстановили теплотрассу и котельную многопрофильной больницы в подшефном городе Брянке в ЛНР, сообщил губернатор российского региона... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T23:25

2022-08-25T23:25

2022-08-25T23:25

общество

жкх

брянка

луганская народная республика

ульяновский автомобильный завод (уаз)

патриот

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БРЯНСК, 25 авг - РИА Новости. Брянские специалисты восстановили теплотрассу и котельную многопрофильной больницы в подшефном городе Брянке в ЛНР, сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.Брянские специалисты помогают подготовить школы и детские сады к новому учебному году в Луганской Народной Республике, в городе Брянке, шефство над которым взял регион. Перед ними также стоит задача - до наступления холодов восстановить объекты коммунального хозяйства, отмечает губернатор."Брянсккоммунэнерго" уже завершило работы по прокладке теплотрассы к Брянковской центральной городской многопрофильной больнице. Это 800 метров сетей, отремонтирована котельная. Со следующей недели поставим в Брянку три блочные котельные", - написал Богомаз в Telegram.Брянке также передали технику - автогрейдер, фронтальный погрузчик, автомобильный кран, автомобиль УАЗ "Патриот", три мусоровоза, самосвал, трактор МТЗ с навесным дорожным оборудованием, коммунальное и дорожное оборудование и инструмент — газонокосилки, сварочные аппараты, бензопилы, бензогенераторы, мотопомпы, говорится в сообщении.Брянские власти отмечают, что все это для восстановления Брянки и ее возвращения к мирной жизни.

https://ria.ru/20220822/shkola-1811231867.html

брянка

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жкх, брянка, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот