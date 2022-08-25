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Диетолог назвал суточную норму потребления кукурузы
Диетолог назвал суточную норму потребления кукурузы - РИА Новости, 25.08.2022
Диетолог назвал суточную норму потребления кукурузы
Можно ли есть кукурузу каждый день и почему не стоит срывать початки в поле, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T02:15
2022-08-25T02:15
2022-08-25T02:15
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Можно ли есть кукурузу каждый день и почему не стоит срывать початки в поле, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Вареная кукуруза — распространенное летнее блюдо. Кукурузные зерна богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, также одно из их достоинств заключается в высоком содержании клетчатки, отметил специалист.При этом есть кукурузу ежедневно не рекомендуется, продолжил он."Как и у всех зерновых, у кукурузы довольно высокая калорийность, это не продукт для ежедневного употребления. Но именно в сезон несколько раз в неделю ее можно есть. Порция взрослого человека — около 200 граммов, то есть одного початка будет вполне достаточно, чтобы получить суточную норму", — уточнил диетолог.Если съесть больше, то могут появиться такие симптомы переедания, как тяжесть в желудке, несварение и повышенное газообразование, предупредил кандидат медицинских наук. Регулярное превышение нормы чревато появлением избыточного веса.Бобровский рекомендовал воздержаться от употребления в пищу початков, сорванных на краю поля во время прогулки."Выращивают очень много кормовых сортов кукурузы. По внешнему виду только специалист может определить, что перед вами кормовой сорт и его лучше в пищу не употреблять. Как правило, кормовые сорта убирают гораздо раньше, не дожидаясь дозревания початков, но все равно срывать кукурузу в поле не рекомендую, лучше покупать. По вкусовым и органолептическим свойствам пищевые сорта гораздо приятнее", — пояснил диетолог.
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общество, россия, андрей бобровский, еда, здоровье, спбгу
Общество, Россия, Андрей Бобровский, Еда, Здоровье, СПбГУ
Диетолог назвал суточную норму потребления кукурузы
Диетолог Бобровский заявил о риске ожирения от употребления кукурузы сверх нормы
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Можно ли есть кукурузу каждый день и почему не стоит срывать початки в поле, рассказал
в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
Вареная кукуруза — распространенное летнее блюдо. Кукурузные зерна богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, также одно из их достоинств заключается в высоком содержании клетчатки, отметил специалист.
"Так называемые болезни цивилизации во многом появляются из-за небольшого содержания в пище клетчатки. Сердечно-сосудистая система, пищеварительная система, несомненно, нервная система подвержены определенному риску развития заболеваний при отсутствии полноценной клетчатки в рационе", — сказал Бобровский.
При этом есть кукурузу ежедневно не рекомендуется, продолжил он.
"Как и у всех зерновых, у кукурузы довольно высокая калорийность, это не продукт для ежедневного употребления. Но именно в сезон несколько раз в неделю ее можно есть. Порция взрослого человека — около 200 граммов, то есть одного початка будет вполне достаточно, чтобы получить суточную норму", — уточнил диетолог.
Если съесть больше, то могут появиться такие симптомы переедания, как тяжесть в желудке, несварение и повышенное газообразование, предупредил кандидат медицинских наук. Регулярное превышение нормы чревато появлением избыточного веса.
Бобровский рекомендовал воздержаться от употребления в пищу початков, сорванных на краю поля во время прогулки.
"Выращивают очень много кормовых сортов кукурузы. По внешнему виду только специалист может определить, что перед вами кормовой сорт и его лучше в пищу не употреблять. Как правило, кормовые сорта убирают гораздо раньше, не дожидаясь дозревания початков, но все равно срывать кукурузу в поле не рекомендую, лучше покупать. По вкусовым и органолептическим свойствам пищевые сорта гораздо приятнее", — пояснил диетолог.