22:05 25.08.2022 (обновлено: 23:40 25.08.2022)
Украинская чиновница заявила о "планах Киева" построить базу НАТО в Крыму
Экс-замминистра обороны Украины Фролова: Киев хотел бы "построить базу НАТО в Крыму"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области.. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО", заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова на брифинге, опубликованном на Youtube-канале портала "Укринформ".
Украинские чиновники регулярно выступают с безосновательными угрозами в адрес Москвы. Так, ранее Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".
В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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