https://ria.ru/20220825/krym-1812196343.html

Украинская чиновница заявила о "планах Киева" построить базу НАТО в Крыму

Украинская чиновница заявила о "планах Киева" построить базу НАТО в Крыму - РИА Новости, 25.08.2022

Украинская чиновница заявила о "планах Киева" построить базу НАТО в Крыму

Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО", заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:05

2022-08-25T22:05

2022-08-25T23:40

владимир зеленский

россия

украина

киев

нато

республика крым

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО", заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова на брифинге, опубликованном на Youtube-канале портала "Укринформ"."Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море", — сказала чиновница.Украинские чиновники регулярно выступают с безосновательными угрозами в адрес Москвы. Так, ранее Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220824/polsha-1811719180.html

https://ria.ru/20220817/arestovich-1810167224.html

россия

украина

киев

республика крым

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир зеленский, россия, украина, киев, нато, республика крым