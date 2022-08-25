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Экс-сенатор США прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/krym-1812001225.html
Экс-сенатор США прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым
Экс-сенатор США прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым - РИА Новости, 25.08.2022
Экс-сенатор США прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым
Желание Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным и невероятно глупым, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T09:52
2022-08-25T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
ричард блэк
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным и невероятно глупым, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", - отметил политик."Я считаю, что сейчас происходит дискоммуникация между очень и очень коррумпированным правительством в Киеве, которое очень разрозненно", - добавил он.По мнению Блэка, Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811772321.html
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, россия, украина, сша, ричард блэк, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Ричард Блэк, Владимир Зеленский
09:52 25.08.2022
 
Экс-сенатор США прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым

Бывший американский сенатор Блэк назвал желание Зеленского вернуть Крым глупым и абсурдным

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным и невероятно глупым, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости.
"Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", - отметил политик.
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"Я считаю, что сейчас происходит дискоммуникация между очень и очень коррумпированным правительством в Киеве, которое очень разрозненно", - добавил он.
По мнению Блэка, Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".
"Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролития", - подчеркнул экс-сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАРичард БлэкВладимир Зеленский
 
 
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