https://ria.ru/20220825/krym-1812001225.html

Экс-сенатор США прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым

Экс-сенатор США прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым - РИА Новости, 25.08.2022

Экс-сенатор США прокомментировал желание Зеленского вернуть Крым

Желание Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным и невероятно глупым, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T09:52

2022-08-25T09:52

2022-08-25T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

ричард блэк

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Желание Владимира Зеленского вернуть Крым является абсурдным и невероятно глупым, заявил бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк в интервью РИА Новости."Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", - отметил политик."Я считаю, что сейчас происходит дискоммуникация между очень и очень коррумпированным правительством в Киеве, которое очень разрозненно", - добавил он.По мнению Блэка, Зеленский является "худшим лидером в мире", который "привел страну к разрушению".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811772321.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, ричард блэк, владимир зеленский