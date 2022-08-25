00:59 25.08.2022 (обновлено: 01:08 25.08.2022)
В Крыму назвали плохой затеей планы Зеленского "вернуть" полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Бобков раскритиковал планы Зеленского захватить полуостров
Вид на Ялту и Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Планы Владимира Зеленского попытаться захватить контроль над Крымским полуостровом и Донбассом — это плохая затея, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее Зеленский назвал Крым "территорией Украины" и пригрозил, что Киев намерен ее "возвращать любым путем", без консультаций с каким-либо другим государством.
"Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают", — отметил Бобков.
По его мнению, подобные слова продиктованы желанием киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлась Украиной.
"Для этого они сегодня уже используют, что называется, риторику, находящуюся за гранью адекватности, пытаясь найти нелепые обоснования, почему Украину превратили в арену противостояния с Россией", — сказал Бобков.
Вице-спикер подчеркнул, что в условиях активных военных действий относиться с легкостью к подобным заявлениям не стоит, потому что за ними могут стоять конкретные попытки провокаций.
"Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно. Естественно, что ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности", — подчеркнул вице-спикер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.