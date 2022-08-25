https://ria.ru/20220825/krym-1811975938.html

В Крыму назвали плохой затеей планы Зеленского "вернуть" полуостров

В Крыму назвали плохой затеей планы Зеленского "вернуть" полуостров - РИА Новости, 25.08.2022

В Крыму назвали плохой затеей планы Зеленского "вернуть" полуостров

Планы Владимира Зеленского попытаться захватить контроль над Крымским полуостровом и Донбассом — это плохая затея, заявил РИА Новости вице-спикер крымского... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T00:59

2022-08-25T00:59

2022-08-25T01:08

владимир путин

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости. Планы Владимира Зеленского попытаться захватить контроль над Крымским полуостровом и Донбассом — это плохая затея, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Ранее Зеленский назвал Крым "территорией Украины" и пригрозил, что Киев намерен ее "возвращать любым путем", без консультаций с каким-либо другим государством.По его мнению, подобные слова продиктованы желанием киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлась Украиной."Для этого они сегодня уже используют, что называется, риторику, находящуюся за гранью адекватности, пытаясь найти нелепые обоснования, почему Украину превратили в арену противостояния с Россией", — сказал Бобков.Вице-спикер подчеркнул, что в условиях активных военных действий относиться с легкостью к подобным заявлениям не стоит, потому что за ними могут стоять конкретные попытки провокаций.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220824/krym-1811944309.html

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украина

россия

республика крым

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владимир путин, украина, россия, республика крым, оон