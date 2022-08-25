https://ria.ru/20220825/korniliy-1811963628.html

Митрополит старообрядцев Корнилий: войны и несчастия – за наши грехи

Митрополит старообрядцев Корнилий: войны и несчастия – за наши грехи - РИА Новости, 25.08.2022

Митрополит старообрядцев Корнилий: войны и несчастия – за наши грехи

Старообрядцы все активнее участвуют в жизни современного российского общества, а осенью стараются регулярно проводить форумы с участием представителей разных... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:00

2022-08-25T08:04

религия

агафья лыкова

россия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

старообрядцы

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

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Старообрядцы все активнее участвуют в жизни современного российского общества, а осенью стараются регулярно проводить форумы с участием представителей разных течений. О том, как изменились староверы и отношение к ним за последнее время, что думает о последних событиях и судьбе мира известная сибирская отшельница Агафья Лыкова, насколько оправданы опасения ядерной войны, чем близок старообрядцам Достоевский, и как идет диалог с РПЦ в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий (Титов), отметивший в августе 75-летие.– Владыка, вы застали целую эпоху в жизни старообрядцев в России: от преследований верующих до приема главы государства на Рогожском. Изменилось ли отношение россиян к староверам за это время? Изменил ли бурный век самих старообрядцев?– Действительно, последние 35-40 лет поменяли жизнь нашего государства и общества самым радикальным образом. История и политика преходящи, а духовные ценности вечны. Старообрядцы, наверное, на генетическом уровне обладают способностью выживания и приспособления к тем или иным социальным реалиям.Что мы имеем сегодня? Кроме сохранения веры и благочестивых традиций, мы, полагаю, стали более открыты для общества, о нас больше узнают, формируется адекватное представление о старообрядчестве. В том смысле, что это никакое не "обрядоверие", не "язычество", не "сектантство", а истинная живая православная вера, исторический путь которой изрядно тернист и каменист.Мы живем в эпоху глобализма и информационных технологий. Эти технологии можно использовать и во благо церкви, во благо православия.– Вы общаетесь с известной сибирской отшельницей Агафьей Лыковой, которая говорит, что ежедневно молится за российского лидера и страну и приглашает президента к себе в гости. Какими мыслями о текущих событиях, о будущем России и мира и судьбе православных делится с вами Агафья Карповна?– Ход современной истории Агафья Карповна рассматривает как воплощение откровения Иоанна Богослова о судьбах мира и его конце, когда должны умножиться войны, болезни и нестроения. Она верит, что, согласно пророчеству, в последней схватке антихриста победит добро и любовь, то есть Господь наш Исус Христос. Это придает ей спокойствие и уверенность в будущем.Абсолютно верно, что Агафья Карповна скорее отшельница, чем затворница. Ее семья обосновалась в глухой тайге, спасаясь от преследования властей по религиозному мотиву. Ее отшельничество носит вынужденный характер. Это и иноческий подвиг, и общественное положение. Нельзя образ жизни Агафьи Лыковой назвать "затвором". В православном понимании "затвором" именуется монашеский подвиг абсолютного уединения и закрытости от мира. Агафья Карповна же – интересный общительный человек, всегда рада гостям и расскажет о своем житие-бытие. Однако необходимо отметить, ее уединение и отшельничество есть хорошее средство для глубокой внимательной молитвы.– Можно ли называть ее старицей, и как вообще в РПСЦ относятся к явлению старчества, кого считали и считают старцами?– Что касается старчества... Нельзя сказать, что данный термин в старообрядчестве имеет такое уж широкое распространение. Есть духовный отец, в народе "духовник" – священник, у которого христианин регулярно исповедается, а "духовник" помогает своему чаду советом и молитвой в деле спасения.Тем не менее, ничто не возбраняет спросить совета или наставления у старшего, более опытного благочестивого христианина. Духовный отец не "думает" за христианина. Христианин осуществляет свое личное спасение самостоятельно и по смирению в Боге и воле Бога. Духовный отец только направляет и помогает. Когда младенец учится ходить, не родители "ходят" за него, а он сам, своими ножками. Родители только дают навык, как это лучше сделать. Аналогичным образом и в духовной жизни.Нельзя сказать, что образ Агафьи Лыковой попадает под категорию того, что вы назвали "старчеством". По крайней мере, так ее у нас никто не называет.– В русской литературе одно из ярких описаний духовного наставничества, старчества оставил Федор Михайлович Достоевский, а этим летом впервые прошли "Дни Достоевского в Оптиной пустыни". Важен ли он для вас, близок ли старообрядческой культуре?– Федор Михайлович Достоевский был глубоко верующим человеком и исповедовал свою веру в Христа, написав: "Нравственный образец и идеал есть у меня один — Христос". После выхода из каторги Федор Михайлович писал в своем "Дневнике" о своей "жажде верить".Достоевский старался глубже разобраться в особенностях мировоззрения защитников старой веры, которых оценивал как "пример духовного протеста русского народа". О расколе Достоевский пишет как о самом крупном явлении в русской жизни и самом лучшем залоге надежды на будущее в русской жизни.– Что делать, чтобы между украинцами и русскими установились мир и дружба на века?– Между русским и украинским народами никогда не было вражды. Мы фактически единый народ с единой историей и культурой и вместе составляем часть славянского мира.– Что вы думаете о звучащих в последнее время с разных площадок опасениях Третьей мировой, ядерной войны, конца света или человеческой цивилизации?– Учение об Апокалипсисе, приходе антихриста и Втором Пришествии Христа есть догматическое учение христианства. Только никто не знает ни дня, ни часа, когда все сие произойдет. Войны и несчастия в человеческом масштабе происходят по попущению Господню за наши грехи. В Священном Писании сказано, что без воли Бога ни один волос не упадет с головы вашей.Мы же, как христиане, должны помнить свое дело: любить Бога и ближнего, прощать обиды, молиться, бороться со страстями, быть умеренным и воздержанным.– В каких областях сегодня вы взаимодействуете с Русской православной церковью, и что видится конечной целью диалога с Московским патриархатом: воссоединение, молитвенное общение, признание епископских и священнических рукоположений или просто социокультурные проекты?– Мы давно ведем диалог с РПЦ на различных уровнях. Однако о каких-либо практических результатах говорить еще рано. Между РПСЦ и РПЦ существует много нерешенных вопросов. Тем не менее есть определенные сферы нашего взаимодействия: это вопросы морали и нравственности, семьи, любви к Отечеству, сохранения русского языка.– Совет митрополии также постановил продолжать диалог с Русской древлеправославной церковью. Какие проблемы существуют во взаимоотношениях старообрядцев разных согласий, течений, иерархий? К чему вы стремитесь в этом диалоге?– Этот вопрос может быть поводом к следующему отдельному интервью. Мы лишь скажем, что сотрудничаем с представителями других старообрядческих согласий. Этому во многом способствует площадка Старообрядческих форумов, которые, по милости Божией, надеюсь будут регулярными.

https://ria.ru/20220622/importozameschenie-1797363451.html

https://ria.ru/20220626/lykova-1798243607.html

https://ria.ru/20220824/krym-1808562319.html

https://ria.ru/20220717/voyna-1803069526.html

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агафья лыкова, россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), старообрядцы, митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)