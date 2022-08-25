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Почетный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за действий Киева - РИА Новости, 25.08.2022
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Почетный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за действий Киева
Почетный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за действий Киева - РИА Новости, 25.08.2022
Почетный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за действий Киева
Бывший почетный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук признался, что покинул пост из-за несогласия с украинскими властями, призвавшими иностранцев... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T17:22
2022-08-25T20:55
в мире
украина
новая зеландия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший почетный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук признался, что покинул пост из-за несогласия с украинскими властями, призвавшими иностранцев сражаться на стороне Киева, сообщает газета Guardian.Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По информации представителя местной организации ветеранов No Duff Аарона Вуда, десятки наемников из страны выполняют боевые и небоевые цели на Украине.Киричук заявил, что не согласился с адресованными иностранцам призывами властей Украины сражаться на стороне Киева.Он отметил, что ему пришлось "отвечать на сотни запросов" жителей Новой Зеландии на участие в украинском Интернациональном легионе. При этом Киричук призывал каждого из них не отправляться на Украину.С 24 февраля на Украину прибыло свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
https://ria.ru/20220825/naemniki-1812135975.html
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в мире, украина, новая зеландия, киев
В мире, Украина, Новая Зеландия, Киев
17:22 25.08.2022 (обновлено: 20:55 25.08.2022)
 
Почетный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за действий Киева

Почетный консул Украины в Новой Зеландии покинул пост из-за несогласия с действиями Киева

© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons EyeОкленд, Новая Зеландия
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari / Chameleons Eye
Окленд, Новая Зеландия. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший почетный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук признался, что покинул пост из-за несогласия с украинскими властями, призвавшими иностранцев сражаться на стороне Киева, сообщает газета Guardian.
Ранее Вооруженные силы Новой Зеландии заявили, что получили информацию о гибели новозеландского наемника на Украине. По информации представителя местной организации ветеранов No Duff Аарона Вуда, десятки наемников из страны выполняют боевые и небоевые цели на Украине.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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СМИ сообщают о десятках новозеландских наемников, воюющих на стороне ВСУ
Киричук заявил, что не согласился с адресованными иностранцам призывами властей Украины сражаться на стороне Киева.
Он отметил, что ему пришлось "отвечать на сотни запросов" жителей Новой Зеландии на участие в украинском Интернациональном легионе. При этом Киричук призывал каждого из них не отправляться на Украину.
С 24 февраля на Украину прибыло свыше семи тысяч наемников из более чем 60 стран, следует из данных Минобороны на середину июля. При этом российские военные выявляют легионеров еще на этапе их подготовки к въезду.
Военное ведомство не раз напоминало, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае плена, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.
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