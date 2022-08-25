https://ria.ru/20220825/kochervey-1812197595.html

В Петербурге завели дело после обнаружения тела экс-участницы "Дома-2"

В Петербурге завели дело после обнаружения тела экс-участницы "Дома-2" - РИА Новости, 25.08.2022

В Петербурге завели дело после обнаружения тела экс-участницы "Дома-2"

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Финском заливе тела полуобнаженной... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T22:22

2022-08-25T22:22

2022-08-25T22:22

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происшествия

финский залив

санкт-петербург

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Финском заливе тела полуобнаженной женщины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.Полуобнажённое тело молодой женщины в акватории Финского залива обнаружили еще 13 августа. В среду, 24 августа, стало известно, что по данному факту следователи проводят проверку.Источник в правоохранительных органах рассказал, что погибшая может быть Анастасией Кочервей, экс-участницей "Дома-2". Однако достоверно личность будет установлена после опознания тела родственниками, подчеркнул собеседник.

https://ria.ru/20220125/grigorenko-1769372367.html

финский залив

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происшествия, финский залив, санкт-петербург