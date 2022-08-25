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В Петербурге завели дело после обнаружения тела экс-участницы "Дома-2"
В Петербурге завели дело после обнаружения тела экс-участницы "Дома-2" - РИА Новости, 25.08.2022
В Петербурге завели дело после обнаружения тела экс-участницы "Дома-2"
Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Финском заливе тела полуобнаженной... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T22:22
2022-08-25T22:22
2022-08-25T22:22
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту обнаружения в Финском заливе тела полуобнаженной женщины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.Полуобнажённое тело молодой женщины в акватории Финского залива обнаружили еще 13 августа. В среду, 24 августа, стало известно, что по данному факту следователи проводят проверку.Источник в правоохранительных органах рассказал, что погибшая может быть Анастасией Кочервей, экс-участницей "Дома-2". Однако достоверно личность будет установлена после опознания тела родственниками, подчеркнул собеседник.
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происшествия, финский залив, санкт-петербург
Шоубиз, Происшествия, Финский залив, Санкт-Петербург
В Петербурге завели дело после обнаружения тела экс-участницы "Дома-2"
В Петербурге завели дело после обнаружения тела экс-участницы "Дома-2" Кочервей