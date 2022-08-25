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"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом - РИА Новости, 25.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220825/kndr-1811979059.html
"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом
"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом - РИА Новости, 25.08.2022
"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом
В КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, сообщает южнокорейское агентство... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T02:25
2022-08-25T07:59
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
ким е чжон
пхеньян
южная корея
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на местные СМИ.Ким Чен Ын 11 августа "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее. В этот же день его сестра, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновения коронавируса в КНДР.Отмечается, что органы здравоохранения немедленно оцепили этот район, а также срочно мобилизовали противоэпидемические бригады.
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в мире, ким чен ын, ким е чжон, пхеньян, южная корея, здоровье - общество
Распространение коронавируса, В мире, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Пхеньян, Южная Корея, Здоровье - Общество
02:25 25.08.2022 (обновлено: 07:59 25.08.2022)
 
"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом

"Ренхап" сообщило, что в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом

© AP Photo / Jon Chol JinДезинфекция магазина в Пхеньяне
Дезинфекция магазина в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
Дезинфекция магазина в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на местные СМИ.
Ким Чен Ын 11 августа "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее. В этот же день его сестра, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновения коронавируса в КНДР.
"Северная Корея сообщила о четырех новых случаях лихорадки в северо-восточной провинции Рьянган... Всего через две недели после того, как страна заявила о победе над кризисом, вызванным коронавирусом", - говорится в сообщении Ренхап.
Отмечается, что органы здравоохранения немедленно оцепили этот район, а также срочно мобилизовали противоэпидемические бригады.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 00:54Распространение коронавируса
СМИ: Ким Чен Ын заявил о победе над коронавирусом в КНДР
 
Распространение коронавирусаВ миреКим Чен ЫнКим Е ЧжонПхеньянЮжная КореяЗдоровье - Общество
 
 
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