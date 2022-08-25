https://ria.ru/20220825/kndr-1811979059.html
"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом
"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом - РИА Новости, 25.08.2022
"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом
В КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, сообщает южнокорейское агентство... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T02:25
2022-08-25T02:25
2022-08-25T07:59
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
ким е чжон
пхеньян
южная корея
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788874976_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_c35ba659bc7d444a151d71511ec37806.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на местные СМИ.Ким Чен Ын 11 августа "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее. В этот же день его сестра, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновения коронавируса в КНДР.Отмечается, что органы здравоохранения немедленно оцепили этот район, а также срочно мобилизовали противоэпидемические бригады.
https://ria.ru/20220811/kndr-1808756530.html
пхеньян
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788874976_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_8a0a9e8ce4ae0fa4b2c1590436a4c8cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, ким е чжон, пхеньян, южная корея, здоровье - общество
Распространение коронавируса, В мире, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Пхеньян, Южная Корея, Здоровье - Общество
02:25 25.08.2022 (обновлено: 07:59 25.08.2022)
"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом
"Ренхап" сообщило, что в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом