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"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом

"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом - РИА Новости, 25.08.2022

"Ренхап": в КНДР выявили новые случаи лихорадки после "победы" над ковидом

В КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, сообщает южнокорейское агентство... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T02:25

2022-08-25T02:25

2022-08-25T07:59

распространение коронавируса

в мире

ким чен ын

ким е чжон

пхеньян

южная корея

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В КНДР зафиксировали четыре новых случая лихорадки после того, как лидер страны Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на местные СМИ.Ким Чен Ын 11 августа "торжественно объявил" о победе над коронавирусом в Северной Корее. В этот же день его сестра, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если они будут провоцировать проникновения коронавируса в КНДР.Отмечается, что органы здравоохранения немедленно оцепили этот район, а также срочно мобилизовали противоэпидемические бригады.

https://ria.ru/20220811/kndr-1808756530.html

пхеньян

южная корея

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в мире, ким чен ын, ким е чжон, пхеньян, южная корея, здоровье - общество