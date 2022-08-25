https://ria.ru/20220825/kitay-1812020403.html

Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу"

Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу" - РИА Новости, 25.08.2022

Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу"

Японии следует прекратить вслед за США клеветать на Китай и раздувать так называемую "китайскую военную угрозу", так как это крайне безответственно, заявил в... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T11:13

2022-08-25T11:13

2022-08-25T11:13

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китай

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минобороны кнр

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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Японии следует прекратить вслед за США клеветать на Китай и раздувать так называемую "китайскую военную угрозу", так как это крайне безответственно, заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."В последнее время Япония вслед за США допускала негативные заявления и действия, касающиеся Тайваня, раздувала так называемую "китайскую военную угрозу", что крайне безответственно", - заявил Тань Кэфэй.Он отметил, что Япония на протяжении определенного периода времени продолжала увеличивать свой оборонный бюджет и усиливать свое военное присутствие, что вызывало повышенную настороженность стран региона и международного сообщества."Призываем японскую сторону глубоко задуматься над своей историей агрессии, прекратить клеветать и очернять Китай, призываем принять больше усилий, способствующих укреплению взаимного доверия с соседними странами и поддержанию мира и стабильности в регионе", - указал официальный представитель МО КНР.Отношения между Пекином и Токио начали осложняться после начала нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Ранее МИД КНР заявил, что Китай отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран "Большой семерки" по ситуации вокруг Тайваня, в котором главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые, по их мнению, могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html

https://ria.ru/20220823/kitay-1811690681.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, япония, сша, минобороны кнр, тайвань