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Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу" - РИА Новости, 25.08.2022
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Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу"
Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу" - РИА Новости, 25.08.2022
Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу"
Японии следует прекратить вслед за США клеветать на Китай и раздувать так называемую "китайскую военную угрозу", так как это крайне безответственно, заявил в... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T11:13
2022-08-25T11:13
в мире
китай
япония
сша
минобороны кнр
тайвань
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ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Японии следует прекратить вслед за США клеветать на Китай и раздувать так называемую "китайскую военную угрозу", так как это крайне безответственно, заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."В последнее время Япония вслед за США допускала негативные заявления и действия, касающиеся Тайваня, раздувала так называемую "китайскую военную угрозу", что крайне безответственно", - заявил Тань Кэфэй.Он отметил, что Япония на протяжении определенного периода времени продолжала увеличивать свой оборонный бюджет и усиливать свое военное присутствие, что вызывало повышенную настороженность стран региона и международного сообщества."Призываем японскую сторону глубоко задуматься над своей историей агрессии, прекратить клеветать и очернять Китай, призываем принять больше усилий, способствующих укреплению взаимного доверия с соседними странами и поддержанию мира и стабильности в регионе", - указал официальный представитель МО КНР.Отношения между Пекином и Токио начали осложняться после начала нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Ранее МИД КНР заявил, что Китай отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран "Большой семерки" по ситуации вокруг Тайваня, в котором главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые, по их мнению, могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220825/tayvan-1812020034.html
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в мире, китай, япония, сша, минобороны кнр, тайвань
В мире, Китай, Япония, США, Минобороны КНР, Тайвань
11:13 25.08.2022
 
Минобороны КНР призвало Японию прекратить раздувать "китайскую угрозу"

Минобороны КНР призвало Японию прекратить вслед за США раздувать "китайскую угрозу"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Японии следует прекратить вслед за США клеветать на Китай и раздувать так называемую "китайскую военную угрозу", так как это крайне безответственно, заявил в четверг на брифинге официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
"В последнее время Япония вслед за США допускала негативные заявления и действия, касающиеся Тайваня, раздувала так называемую "китайскую военную угрозу", что крайне безответственно", - заявил Тань Кэфэй.
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11:12
В Минобороны КНР обвинили США в нынешнем кризисе вокруг Тайваня
Он отметил, что Япония на протяжении определенного периода времени продолжала увеличивать свой оборонный бюджет и усиливать свое военное присутствие, что вызывало повышенную настороженность стран региона и международного сообщества.
"Призываем японскую сторону глубоко задуматься над своей историей агрессии, прекратить клеветать и очернять Китай, призываем принять больше усилий, способствующих укреплению взаимного доверия с соседними странами и поддержанию мира и стабильности в регионе", - указал официальный представитель МО КНР.
Отношения между Пекином и Токио начали осложняться после начала нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Ранее МИД КНР заявил, что Китай отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран "Большой семерки" по ситуации вокруг Тайваня, в котором главы МИД стран G7 выразили озабоченность "угрожающими" действиями КНР, в частности военными учениями, которые, по их мнению, могут привести к эскалации. Главы МИД "семерки" также выразили мнение, что "эскалационная" реакция КНР на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси рискует усилить напряженность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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