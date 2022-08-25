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Вышел трейлер комедии "Далекие близкие", призера фестиваля "Окно в Европу"

Вышел трейлер комедии "Далекие близкие", призера фестиваля "Окно в Европу" - РИА Новости, 25.08.2022

Вышел трейлер комедии "Далекие близкие", призера фестиваля "Окно в Европу"

В Сети появился трейлер фильма "Далекие близкие" Ивана Соснина. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип". РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T16:48

2022-08-25T16:48

2022-08-25T16:48

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Далекие близкие" Ивана Соснина. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип".Премьера ленты прошла 6 августа на фестивале "Окно в Европу". Там картина получила несколько призов — за лучший сценарий и зрительских симпатий.Это комедия, главные герои — отец и сын. Первый — учитель географии в обычной хабаровской школе. А еще у него есть очаровательный пес и огород. Им он и посвящает свободное время. А вот сыном Мишей общение у него давно не ладится.Но все меняется, после того как Миша подарил отцу смартфон. Борис изучает гаджет и регистрируется в соцсетях. А потом случайно знакомится в Сети с Надеждой. У них завязывается переписка, и Борис решает сделать сюрприз и приехать к Надежде в Подмосковье. Миша занимается перегоном машин и соглашается взять влюбленного отца с собой. В путешествии через всю страну они лучше узнают друг друга и пытаются разобраться, как же так получилось, что они отдалились друг от друга. В фильме снимались Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро, Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант и другие.Фильм "Далекие близкие" выходит в прокат 29 сентября.

https://ria.ru/20220825/tolkin-1812011042.html

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Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, фестиваль российского кино "окно в европу", что посмотреть , елена яковлева, ирина пегова, андрей ургант, московская область (подмосковье), россия, централ партнершип