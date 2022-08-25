07:21 25.08.2022 (обновлено: 10:22 25.08.2022)
В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран
Директор "Москино" заявила о желании восполнить западные фильмы картинами из других стран
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Москино" планирует восполнить отсутствие американских и европейских фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Наталья Мокрицкая.
"Отсутствие американских и европейских фильмов мы планируем восполнить за счет показа лучших картин из других стран — китайских, индийских, мексиканских, корейских, турецких, тайских и других. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно", – сказала она.
По ее словам, нужно восстанавливать связи с крупнейшими азиатскими студиями, ведь режиссерам из этой части света есть что предложить зрителям.
"В их числе – блокбастеры, которые покорили европейцев и американцев. Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. В 2020 году лента получила несколько "Оскаров". А недавно в числе лидеров мирового проката лидером оказался индийский исторический боевик RRR, который обошел даже "Бэтмена", – добавила собеседница агентства.