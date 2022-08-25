https://ria.ru/20220825/kinematograf-1811986356.html

В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран

В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран - РИА Новости, 25.08.2022

В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран

"Москино" планирует восполнить отсутствие американских и европейских фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, сообщила в интервью... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T07:21

2022-08-25T07:21

2022-08-25T10:22

пон чжун хо

москино

культура

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Москино" планирует восполнить отсутствие американских и европейских фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Наталья Мокрицкая.По ее словам, нужно восстанавливать связи с крупнейшими азиатскими студиями, ведь режиссерам из этой части света есть что предложить зрителям."В их числе – блокбастеры, которые покорили европейцев и американцев. Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. В 2020 году лента получила несколько "Оскаров". А недавно в числе лидеров мирового проката лидером оказался индийский исторический боевик RRR, который обошел даже "Бэтмена", – добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220503/moskino-1786637987.html

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пон чжун хо, москино, новости культуры, кино и сериалы