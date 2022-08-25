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В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран - РИА Новости, 25.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220825/kinematograf-1811986356.html
В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран
В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран - РИА Новости, 25.08.2022
В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран
"Москино" планирует восполнить отсутствие американских и европейских фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, сообщила в интервью... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T07:21
2022-08-25T10:22
пон чжун хо
москино
культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Москино" планирует восполнить отсутствие американских и европейских фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Наталья Мокрицкая.По ее словам, нужно восстанавливать связи с крупнейшими азиатскими студиями, ведь режиссерам из этой части света есть что предложить зрителям."В их числе – блокбастеры, которые покорили европейцев и американцев. Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. В 2020 году лента получила несколько "Оскаров". А недавно в числе лидеров мирового проката лидером оказался индийский исторический боевик RRR, который обошел даже "Бэтмена", – добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220503/moskino-1786637987.html
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пон чжун хо, москино, новости культуры, кино и сериалы
Пон Чжун Хо, Москино, Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
07:21 25.08.2022 (обновлено: 10:22 25.08.2022)
 
В "Москино" заявили о желании показывать картины из неевропейских стран

Директор "Москино" заявила о желании восполнить западные фильмы картинами из других стран

© РИА Новости / Артем ЖитеневЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. "Москино" планирует восполнить отсутствие американских и европейских фильмов картинами из Южной Кореи, Индии, Турции, Китая и других стран, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор учреждения Наталья Мокрицкая.
"Отсутствие американских и европейских фильмов мы планируем восполнить за счет показа лучших картин из других стран — китайских, индийских, мексиканских, корейских, турецких, тайских и других. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно", – сказала она.
По ее словам, нужно восстанавливать связи с крупнейшими азиатскими студиями, ведь режиссерам из этой части света есть что предложить зрителям.
"В их числе – блокбастеры, которые покорили европейцев и американцев. Все мы помним большой успех южнокорейского комедийно-драматического фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. В 2020 году лента получила несколько "Оскаров". А недавно в числе лидеров мирового проката лидером оказался индийский исторический боевик RRR, который обошел даже "Бэтмена", – добавила собеседница агентства.
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