https://ria.ru/20220825/kherson-1812084021.html

В Херсоне отключилось водоснабжение

В Херсоне отключилось водоснабжение - РИА Новости, 25.08.2022

В Херсоне отключилось водоснабжение

Херсон и область оказались без электроэнергии и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T14:10

2022-08-25T14:10

2022-08-25T15:49

кирилл стремоусов

херсон

в мире

украина

херсонская область

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ХЕРСОН, 25 авг — РИА Новости. Херсон и область оказались без электроэнергии и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены. После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.О таких же проблемах заявляют и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь.По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск."Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — говорится в его Telegram-канале.Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. "Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — добавил глава администрации.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, со своей стороны, отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе АЭС.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220825/zaes-1812024689.html

https://ria.ru/20220825/melitopol-1812065003.html

херсон

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кирилл стремоусов, херсон, в мире, украина, херсонская область