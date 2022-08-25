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В Херсоне отключилось водоснабжение - РИА Новости, 25.08.2022
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В Херсоне отключилось водоснабжение
В Херсоне отключилось водоснабжение - РИА Новости, 25.08.2022
В Херсоне отключилось водоснабжение
Херсон и область оказались без электроэнергии и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T14:10
2022-08-25T15:49
кирилл стремоусов
херсон
в мире
украина
херсонская область
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ХЕРСОН, 25 авг — РИА Новости. Херсон и область оказались без электроэнергии и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены. После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.О таких же проблемах заявляют и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь.По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск."Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — говорится в его Telegram-канале.Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности. "Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — добавил глава администрации.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, со своей стороны, отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе АЭС.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220825/zaes-1812024689.html
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кирилл стремоусов, херсон, в мире, украина, херсонская область
Кирилл Стремоусов, Херсон, В мире, Украина, Херсонская область
14:10 25.08.2022 (обновлено: 15:49 25.08.2022)
 
В Херсоне отключилось водоснабжение

В Херсоне отключилось водоснабжение из-за обесточивания, связь работает с перебоями

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 25 авг — РИА Новости. Херсон и область оказались без электроэнергии и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены.
После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.
О таких же проблемах заявляют и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь.
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ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по Запорожской АЭС
По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск.
"Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — говорится в его Telegram-канале.
Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности.
"Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — добавил глава администрации.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, со своей стороны, отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе АЭС.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
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