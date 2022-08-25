14:10 25.08.2022 (обновлено: 15:49 25.08.2022)
В Херсоне отключилось водоснабжение
В Херсоне отключилось водоснабжение из-за обесточивания, связь работает с перебоями
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 25 авг — РИА Новости. Херсон и область оказались без электроэнергии и водоснабжения, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов, город и некоторые населенные пункты оказались обесточены.
После этого отключилось и водоснабжение. Вместе с тем мобильная связь работает, но с перебоями.
О таких же проблемах заявляют и в Запорожской области — там без электричества остался весь Мелитополь.
По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, причиной отключения электроэнергии стали обстрелы со стороны украинских войск.
"Вследствие массированного обстрела со стороны ВСУ, которые продолжались с минувшей ночи, произошло массовое возгорание поля и подлеска. Это привело к короткому замыканию в сети. Показатели энергосистемы полностью просели", — говорится в его Telegram-канале.
Волга отметил, что на Запорожской АЭС сработали системы безопасности.
"Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии", — добавил глава администрации.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, со своей стороны, отметил, что сбой в энергоснабжении не отразился на работе АЭС.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую части Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.