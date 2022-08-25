https://ria.ru/20220825/kherson-1812068467.html
Херсон и несколько населенных пунктов области остались без света
Херсон и несколько населенных пунктов области остались без света - РИА Новости, 25.08.2022
Херсон и несколько населенных пунктов области остались без света
Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными в четверг, причины выясняются, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T13:26
2022-08-25T13:26
2022-08-25T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
кирилл стремоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными в четверг, причины выясняются, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем", – сообщил Стремоусов.Ранее в четверг представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Мелитополь полностью остался без электроснабжения.
https://ria.ru/20220825/melitopol-1812065003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
13:26 25.08.2022 (обновлено: 15:21 25.08.2022)
Херсон и несколько населенных пунктов области остались без света
Глава ВГА Стремоусов сообщил, что Херсон и несколько населенных пунктов области обесточены