https://ria.ru/20220825/kherson-1812068467.html

Херсон и несколько населенных пунктов области остались без света

Херсон и несколько населенных пунктов области остались без света - РИА Новости, 25.08.2022

Херсон и несколько населенных пунктов области остались без света

Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными в четверг, причины выясняются, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T13:26

2022-08-25T13:26

2022-08-25T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными в четверг, причины выясняются, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем", – сообщил Стремоусов.Ранее в четверг представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Мелитополь полностью остался без электроснабжения.

https://ria.ru/20220825/melitopol-1812065003.html

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , кирилл стремоусов