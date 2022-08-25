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Боевик ВСУ объяснил, почему Украина не может напасть на Херсон - РИА Новости, 25.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220825/kherson-1811979184.html
Боевик ВСУ объяснил, почему Украина не может напасть на Херсон
Боевик ВСУ объяснил, почему Украина не может напасть на Херсон - РИА Новости, 25.08.2022
Боевик ВСУ объяснил, почему Украина не может напасть на Херсон
Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии, рассказал в беседе со "Страной.ua"... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T02:37
2022-08-25T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
украина
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии, рассказал в беседе со "Страной.ua" военнослужащий ВСУ.Собеседник издания указал, что основная проблема для украинских военных — тотальное превосходство российской артиллерии. По его словам, на каждый выстрел со стороны ВСУ союзные силы отвечают 50 ударами.При этом боец добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступать на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Украина
02:37 25.08.2022 (обновлено: 10:50 25.08.2022)
 
Боевик ВСУ объяснил, почему Украина не может напасть на Херсон

Военнослужащий ВСУ заявил, что власти Украины не обсуждают возможность нападения на Херсон

© РИА НовостиРоссийский флаг в Херсоне
Российский флаг в Херсоне
© РИА Новости
Российский флаг в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии, рассказал в беседе со "Страной.ua" военнослужащий ВСУ.
"Наступление на Херсон у нас вообще не обсуждается. Сейчас вопрос неактуален", — заявил военный.
Собеседник издания указал, что основная проблема для украинских военных — тотальное превосходство российской артиллерии. По его словам, на каждый выстрел со стороны ВСУ союзные силы отвечают 50 ударами.
При этом боец добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования.
"Если мы начнем (атаковать. — Прим. ред.), будут огромные потери в ВСУ", — отметил военнослужащий.
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступать на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьУкраина
 
 
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