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Боевик ВСУ объяснил, почему Украина не может напасть на Херсон

Боевик ВСУ объяснил, почему Украина не может напасть на Херсон - РИА Новости, 25.08.2022

Боевик ВСУ объяснил, почему Украина не может напасть на Херсон

Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии, рассказал в беседе со "Страной.ua"... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T02:37

2022-08-25T02:37

2022-08-25T10:50

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Украинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии, рассказал в беседе со "Страной.ua" военнослужащий ВСУ.Собеседник издания указал, что основная проблема для украинских военных — тотальное превосходство российской артиллерии. По его словам, на каждый выстрел со стороны ВСУ союзные силы отвечают 50 ударами.При этом боец добавил, что российские войска создали мощную эшелонированную оборону на своих позициях, что также мешает агрессивным планам украинского командования.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступать на Херсонскую область. Как ранее заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, действия ВСУ обернутся невосполнимыми потерями, попытка захвата региона получит сокрушительный отпор и захлебнется.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, конечная ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, херсонская область , украина