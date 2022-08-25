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Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии - РИА Новости, 25.08.2022
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Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии - РИА Новости, 25.08.2022
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии
Хакерская группировка Killnet сообщает, что взломала сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), ранее заявлявшей о предотвращении... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:56
2022-08-25T15:56
в мире
молдавия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Хакерская группировка Killnet сообщает, что взломала сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), ранее заявлявшей о предотвращении кибератак на информсистемы Молдавии.В Telegram-канале в четверг хакерами приложен скриншот того, что сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии не работает. На момент выхода материала ресурс также недоступен.Как отметили хакеры, ранее STISC заявляла, "что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения".Накануне Killnet заявляла, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчетов в Молдавии.
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Екатерина Зайцева
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
15:56 25.08.2022
 
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии

Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Хакерская группировка Killnet сообщает, что взломала сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), ранее заявлявшей о предотвращении кибератак на информсистемы Молдавии.
В Telegram-канале в четверг хакерами приложен скриншот того, что сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии не работает. На момент выхода материала ресурс также недоступен.
Как отметили хакеры, ранее STISC заявляла, "что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения".
Накануне Killnet заявляла, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчетов в Молдавии.
Программирование - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 13:03
Хакеры сообщили о взломе сайта сейма Латвии
 
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