https://ria.ru/20220825/khakery-1812119381.html

Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии

Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии - РИА Новости, 25.08.2022

Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии

Хакерская группировка Killnet сообщает, что взломала сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), ранее заявлявшей о предотвращении... РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:56

2022-08-25T15:56

2022-08-25T15:56

в мире

молдавия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Хакерская группировка Killnet сообщает, что взломала сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), ранее заявлявшей о предотвращении кибератак на информсистемы Молдавии.В Telegram-канале в четверг хакерами приложен скриншот того, что сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии не работает. На момент выхода материала ресурс также недоступен.Как отметили хакеры, ранее STISC заявляла, "что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения".Накануне Killnet заявляла, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчетов в Молдавии.

https://ria.ru/20220811/khakery-1808851213.html

молдавия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия