https://ria.ru/20220825/khakery-1812119381.html
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии - РИА Новости, 25.08.2022
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии
Хакерская группировка Killnet сообщает, что взломала сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), ранее заявлявшей о предотвращении... РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:56
2022-08-25T15:56
2022-08-25T15:56
в мире
молдавия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Хакерская группировка Killnet сообщает, что взломала сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), ранее заявлявшей о предотвращении кибератак на информсистемы Молдавии.В Telegram-канале в четверг хакерами приложен скриншот того, что сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии не работает. На момент выхода материала ресурс также недоступен.Как отметили хакеры, ранее STISC заявляла, "что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения".Накануне Killnet заявляла, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчетов в Молдавии.
https://ria.ru/20220811/khakery-1808851213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии
Хакерская группировка Killnet заявила о взломе сайта Службы информтехнологий Молдавии
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Хакерская группировка Killnet сообщает, что взломала сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC), ранее заявлявшей о предотвращении кибератак на информсистемы Молдавии.
В Telegram-канале в четверг хакерами приложен скриншот того, что сайт Службы информационных технологий и кибербезопасности Молдавии
не работает. На момент выхода материала ресурс также недоступен.
Как отметили хакеры, ранее STISC заявляла, "что за последние 72 часа было предотвращено несколько попыток кибератак на информационные системы государственного значения".
Накануне Killnet заявляла, что взломала сервис для онлайн-подачи налоговых отчетов в Молдавии.