https://ria.ru/20220825/keshbek-1812075544.html

Туроператоры рассказали, куда россияне купили первые путевки по кешбэку

Туроператоры рассказали, куда россияне купили первые путевки по кешбэку - РИА Новости, 25.08.2022

Туроператоры рассказали, куда россияне купили первые путевки по кешбэку

Первые путевки по новому этапу кешбэка россияне купили в Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T15:12

2022-08-25T15:12

2022-08-25T15:12

туризм

новости - туризм

сергей ромашкин

сочи

краснодарский край

интурист

кисловодск

республика крым

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первые путевки по новому этапу кешбэка россияне купили в Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым, рассказали РИА Новости представители отрасли."Если подвести итоги и сравнить со вчерашним началом дня, за 12 часов в три раза выросли продажи. Так бывает в первые дни старта программы, когда накапливается отложенный спрос", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. По словам Ромашкина, первая заявка у них была забронирована в 00.05 в санаторий в Кисловодске. Среди востребованных направлений лидеры прежние — Краснодарский край, на который приходится 40 процентов, Кавминводы (20 процентов) и Крым (10 процентов), уточнил он.У "Интуриста" первая заявка по акции с кешбэком пришлась на 00.14. "Двое туристов поедут отдыхать в октябре в отель "Ялта-Интурист" на 10 ночей. У нас в топе пока три направления — Крым, Сочи и Анапа", — отметили в пресс-службе.У Fun&Sun первый тур — в Сочи — приобрели в 00.20. "Раскупают Сочи, Калининград, Северный Кавказ, Шерегеш, Кавминводы, Камчатку", — сообщили в компании.Осенний этап кешбэка в 20 процентов стартовал в России 25 августа. Он распространяется на поездки с 1 октября по 25 декабря. Новшество акции — повышенный кешбэк на путешествия в регионы Дальнего Востока. Максимальная сумма возврата — 20 процентов от стоимости путевки, но не больше 40 тысяч рублей (в остальных регионах — до 20 тысяч).

https://ria.ru/20220825/keshbek-1811939958.html

сочи

краснодарский край

кисловодск

республика крым

северный кавказ

калининград

анапа

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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