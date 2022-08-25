https://ria.ru/20220825/keshbek-1812075544.html
Туроператоры рассказали, куда россияне купили первые путевки по кешбэку
Туроператоры рассказали, куда россияне купили первые путевки по кешбэку - РИА Новости, 25.08.2022
Туроператоры рассказали, куда россияне купили первые путевки по кешбэку
Первые путевки по новому этапу кешбэка россияне купили в Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 25.08.2022
2022-08-25T15:12
2022-08-25T15:12
2022-08-25T15:12
туризм
новости - туризм
сергей ромашкин
сочи
краснодарский край
интурист
кисловодск
республика крым
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первые путевки по новому этапу кешбэка россияне купили в Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым, рассказали РИА Новости представители отрасли."Если подвести итоги и сравнить со вчерашним началом дня, за 12 часов в три раза выросли продажи. Так бывает в первые дни старта программы, когда накапливается отложенный спрос", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. По словам Ромашкина, первая заявка у них была забронирована в 00.05 в санаторий в Кисловодске. Среди востребованных направлений лидеры прежние — Краснодарский край, на который приходится 40 процентов, Кавминводы (20 процентов) и Крым (10 процентов), уточнил он.У "Интуриста" первая заявка по акции с кешбэком пришлась на 00.14. "Двое туристов поедут отдыхать в октябре в отель "Ялта-Интурист" на 10 ночей. У нас в топе пока три направления — Крым, Сочи и Анапа", — отметили в пресс-службе.У Fun&Sun первый тур — в Сочи — приобрели в 00.20. "Раскупают Сочи, Калининград, Северный Кавказ, Шерегеш, Кавминводы, Камчатку", — сообщили в компании.Осенний этап кешбэка в 20 процентов стартовал в России 25 августа. Он распространяется на поездки с 1 октября по 25 декабря. Новшество акции — повышенный кешбэк на путешествия в регионы Дальнего Востока. Максимальная сумма возврата — 20 процентов от стоимости путевки, но не больше 40 тысяч рублей (в остальных регионах — до 20 тысяч).
https://ria.ru/20220825/keshbek-1811939958.html
сочи
краснодарский край
кисловодск
республика крым
северный кавказ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сергей ромашкин, сочи, краснодарский край, интурист, кисловодск, республика крым, северный кавказ, калининград, анапа, туризм, туристы, кешбэк
Туризм, Новости - Туризм, Сергей Ромашкин, Сочи, Краснодарский край, Интурист, Кисловодск, Республика Крым, Северный Кавказ, Калининград, Анапа, Туризм, туристы, Кешбэк
Туроператоры рассказали, куда россияне купили первые путевки по кешбэку
Туроператоры: первые путевки с кешбэком россияне купили в Кавминводы, Сочи и Крым
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Первые путевки по новому этапу кешбэка россияне купили в Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Если подвести итоги и сравнить со вчерашним началом дня, за 12 часов в три раза выросли продажи. Так бывает в первые дни старта программы, когда накапливается отложенный спрос", — сказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
По словам Ромашкина, первая заявка у них была забронирована в 00.05 в санаторий в Кисловодске. Среди востребованных направлений лидеры прежние — Краснодарский край, на который приходится 40 процентов, Кавминводы (20 процентов) и Крым (10 процентов), уточнил он.
У "Интуриста" первая заявка по акции с кешбэком пришлась на 00.14. "Двое туристов поедут отдыхать в октябре в отель "Ялта-Интурист" на 10 ночей. У нас в топе пока три направления — Крым, Сочи и Анапа", — отметили в пресс-службе.
У Fun&Sun первый тур — в Сочи — приобрели в 00.20. "Раскупают Сочи, Калининград, Северный Кавказ, Шерегеш, Кавминводы, Камчатку", — сообщили в компании.
"Всю неделю перед началом акции в контакт-центр поступали звонки с просьбами сделать предварительное бронирование на тот или иной тур. Все опасались, что он может исчезнуть из продажи или подорожает", — добавили в "Интуристе".
Осенний этап кешбэка в 20 процентов стартовал
в России 25 августа. Он распространяется на поездки с 1 октября по 25 декабря. Новшество акции — повышенный кешбэк на путешествия в регионы Дальнего Востока. Максимальная сумма возврата — 20 процентов от стоимости путевки, но не больше 40 тысяч рублей (в остальных регионах — до 20 тысяч).