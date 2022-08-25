https://ria.ru/20220825/keshbek-1811939958.html

"Бронируйте, пока есть": в чем выгода туристического кешбэка

"Бронируйте, пока есть": в чем выгода туристического кешбэка - РИА Новости, 25.08.2022

"Бронируйте, пока есть": в чем выгода туристического кешбэка

Новый этап программы туристического кешбэка стартовал в полночь 25 августа. О том, как акцией воспользуются путешественники и какие направления станут у россиян РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-25T01:29

2022-08-25T01:29

2022-08-25T10:46

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сергей ромашкин

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Новый этап программы туристического кешбэка стартовал в полночь 25 августа. О том, как акцией воспользуются путешественники и какие направления станут у россиян хитами, — в материале РИА Новости. Ждем часа икс"Ажиотаж в связи с запуском кешбэка чувствовался заранее. Нам регулярно поступали звонки в контакт-центр с просьбой попридержать тот или иной тур и сделать на него предбронь, — рассказывают в компании "Интурист". — Клиенты боялись, что с началом акции путевка исчезнет из продажи или подорожает. Ждем, что первые бронирования будут сделаны сразу после наступления полуночи".Вице-президент АТОР и генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин подтвердил интерес туристов к кешбэку. "Последнюю неделю темп продаж туров на октябрь, ноябрь, декабрь замедлился, — сказал он. — Вовлеченность очень высокая. Примерно 80-90 процентов туристов, чьи поездки попадают на время действия программы, пользуются кешбэком".Эксперт удивился, что пока еще не все путешественники знают об акции. "Но, может быть, это и хорошо". Ведь, по его словам, из-за высокого спроса у россиян выделенные властями деньги стали очень быстро кончаться.Некоторые сотрудники компании Ромашкина решили даже не спать сегодня ночью и следить, как раскупаются туры.Исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко подтверждает: "Мы прогнозируем повышенный интерес и всплеск активности пользователей, опираясь на данные предыдущих этапов. Сам период, когда можно отправиться в поездку, весьма продолжительный, мест и локаций в России предостаточно".Хиты — экскурсии и Краснодарский крайЭксперты "Интуриста" напомнили, что предыдущий этап кешбэка захватывал майские праздники и июнь и, конечно, в топе спроса были морские направления, такие как Сочи, Крым, Анапа, Калининград и Махачкала.Также, напоминают эксперты, осень — это пик сезона на Ставрополье, куда туристы едут на оздоровление.По прогнозам Bronevik.com, наиболее популярными регионами России в октябре станут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Приморский край. Они в меньшей степени зависят от сезона и погодных условий, именно поэтому остаются широко востребованы среди туристов на протяжении всего года.Крым возвращает позицииСергей Ромашкин также предположил, что первое место по-прежнему будет занимать Краснодарский край, он вне конкуренции. Второе — Крым, а третье — Кавминводы. Кстати, Крым по словам эксперта, начал быстро набирать популярность в августе, да и октябрь там — хороший период для отдыха.Министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко подчеркнул, что одной из самых понятных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиванию оборотов туристического бизнеса в Крыму именно в осенне-зимний период, является как раз акция кешбэка.За Дальний Восток вернут большеВ сервисе онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru напомнили, что, как и прежде, в программе участвуют только средства размещения, прошедшие государственную классификацию. Изменение нового этапа коснулось требований к минимальной продолжительности бронирования: на этот раз получить кешбэк можно за проживание сроком не менее трех ночей.В целом условия нового этапа остались прежними: при оплате картой "Мир" туристы смогут вернуть 20 процентов от стоимости путевки. Максимальный размер компенсации составит 20 тысяч рублей. При бронировании напрямую на сайте отеля или санатория, расположенного на Дальнем Востоке, — до 40 тысяч. Акция продлится до 23:59 10 сентября 2022 года, поездки доступны с 1 октября по 25 декабря, для круизов — с 1 сентября и до конца навигации (но не позднее 25 декабря).

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Лана Баева

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